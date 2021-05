COVID-19 : un 12e décès au CHSLD L'Assomption

Deux décès, attribuables à la COVID-19, ont été signalés aujourd'hui par la santé publique régionale, dont l'un est survenu au CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges. Il s'agit de la 12e victime de la maladie dans cet établissement.

L’autre personne décédée résidait dans la communauté de la MRC des Appalaches. Ceci porte le cumulatif de morts en Chaudière-Appalaches à 330 très exactement.

Le nombre de nouvelles infections au coronavirus demeure élevé avec 123 cas sur le territoire administratif, dont 65 en Beauce-Etchemin.

La MRC de Beauce-Sartigan demeure le point chaud de la région avec 47 cas de plus. ce qui porte le nombre des infections actives à 326, soit presque le double de la Ville de Lévis.

L'augmentation est de trois en Nouvelle-Beauce et de neuf en Robert-Cliche. La MRC des Etchemins en compte six de plus.

Les hospitalisations sont à 33 (+1) en Chaudière-Appalaches, dont huit personnes (0) aux soins intensifs.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 5 171 179

Beauce-Sartigan : 3 770 (+47) 326 (+8)

Nouvelle-Beauce : 1 856 (+3) 76 (-5)

Appalaches : 1 619 96

Robert-Cliche : 1 493 (+9) 114 (-4)

Bellechasse : 1 270 69

Lotbinière : 982 34

Etchemins : 685 (+6) 58 (-2)

Montmagny : 610 70

L'Islet : 206 16

TOTAL : 17 662 (+123) 1 038 (0) DÉCÈS: 330 (+2)

Hier, 4 860 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 193 286 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 41,9 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi qu’un décès cumulatif pour la présente éclosion.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs pour la présente éclosion.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 958 nouveaux cas, pour un total de 357 174 personnes infectées;

- 337 538 personnes rétablies;

- Sept nouveaux décès, pour un total de 10 981, soit un décès dans les 24 dernières heures, cinq décès entre le 1er et le 6 mai et un décès avant le 1er mai;

- 547 hospitalisations, soit une diminution de 27 par rapport à la veille;

- 130 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 9 par rapport à la veille;

- 35 562 prélèvements réalisés le 6 mai.

En ce qui concerne la vaccination:

- 91 009 doses administrées s'ajoutent, soit 89 252 doses dans les dernières 24 heures et 1 757 doses avant le 7 mai, pour un total de 3 641 908;

- 4 119 439 doses reçues au total. Il est à noter que 180 doses ont été ajoutés au nombre de doses reçues pour la journée du 6 mai, ce qui explique la légère hausse du nombre de doses reçues au total.

- les 8 400 doses restantes de Moderna sur les 225 900 doses attendues dans la semaine du 10 mai ont été livrées dans les régions hier, ce qui complète la commande.