COVID-19 : 75 des 112 nouveaux cas sont en Beauce-Etchemin

La MRC de la Beauce-Sartigan reste la zone la plus chaude de la Chaudière-Appalaches pour la propagation de la COVID-19 alors que la santé publique régionale signale aujourd'hui 54 nouveaux cas dans celle-ci.

Cela porte à 349 le nombre de cas actifs, en hausse de 19. En comparaison, la Ville de Lévis en recense 170 et le secteur de Thetford, 96.

L'augmentation des nouveaux cas se limite à cinq en Nouvelle-Beauce et à neuf en Robert-Cliche. La MRC des Etchemins en compte sept de plus.

Les hospitalisations en Chaudière-Appalaches sont en baisse de trois (30), dont six personnes (-2) aux soins intensifs.

Un nouveau décès, dans la communauté de la MRC de L’Islet, porte le nombre total en Chaudière-Appalaches à 331.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS Lévis : 5 182 170

Beauce-Sartigan : 3 824 (+54) 349 (+19)

Nouvelle-Beauce : 1 861 (+5) 72 (-4)

Appalaches : 1 625 96

Robert-Cliche : 1 502 (+9) 114 (0)

Bellechasse : 1 272 67

Lotbinière : 984 29

Etchemins : 692 (+7) 62 (+4)

Montmagny : 622 80

L'Islet : 210 17

TOTAL : 17 774 (+112) 1 052 (+14) DÉCÈS: 331 (+1)

Hier, 3 117 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 196 403 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 42,5 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD de Beauceville

Un nouveau cas. On dénombre moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Beauséjour à Saint-Prosper

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 960 nouveaux cas, pour un total de 358 134 personnes infectées;

- 338 628 personnes rétablies;

- Six nouveaux décès, pour un total de 10 987, soit un décès dans les 24 dernières heures et cinq décès entre le 2 et le 7 mai;

- 539 hospitalisations, soit une diminution de huit par rapport à la veille;

- 124 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de six par rapport à la veille;

- 29 582 prélèvements réalisés le 7 mai.

En ce qui concerne la vaccination:

- 76 166 doses administrées s'ajoutent, soit 74 694 doses dans les dernières 24 heures et 1 472 doses avant le 8 mai, pour un total de 3 718 074;

- 4 119 439 doses reçues au total;

- Aucune autre dose à recevoir aujourd'hui puisque les livraisons ont été complétées cette semaine.