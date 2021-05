Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé que dès aujourd'hui, le vaccin d'AstraZeneca ne sera plus offert comme première dose.

Cette décision du gouvernement s'appuie sur les recommandations du Comité d'immunisation du Québec (CIQ), dans une mise à jour de son avis sur l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19.

La presque entièreté des doses disponibles au Québec a été écoulée au cours des dernières semaines. De plus, l'administration de la première dose progresse rapidement chez les personnes âgées de 45 ans et plus, groupe d'âge chez qui le vaccin d'AstraZeneca est offert, et la campagne progresse dorénavant avec la vaccination des moins de 45 ans.

Une livraison de 148 000 doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca est prévue au cours de la semaine prochaine. Ces doses seront réservées afin de les offrir en 2e dose aux personnes ayant reçu le CoviShield ou le AstraZeneca en première dose.

D'ailleurs, pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d'AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde. Une personne pourrait cependant, après consentement éclairé, préférer recevoir une dose de vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose, selon les doses qui seront disponibles au Québec.

Toutefois, selon les données récemment publiées sur ce type de stratégie de vaccination, soulignons que les personnes qui recevront deux vaccins différents ressentiront probablement des effets secondaires plus importants dans les jours suivant la seconde dose, tels que de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue.

Scénario vaccinal mixte

Les études se poursuivent sur un scénario vaccinal mixte quant à la réponse immunitaire conférée.

Notons que les cas de thrombose sont considérés comme une complication possible du vaccin AstraZeneca, mais qu'ils demeurent très rares, soit environ 1 cas sur 100 000 vaccins administrés lors de la première dose. Lors de l'administration de la seconde dose, ce taux est encore plus bas, soit 1 cas sur 1 000 0000.

Rappelons que l'efficacité d'une dose du vaccin d'AstraZeneca est élevée et durable, et que son efficacité apparaît optimale lorsque l'intervalle entre les deux doses est de 12 semaines ou plus. Ce vaccin s'avère donc sécuritaire, efficace et il n'est pas recommandé de devancer l'administration de la seconde dose.

Les rendez-vous pour une première dose d'AstraZeneca qui étaient prévus aujourd'hui seront annulés. Les pharmacies contacteront les personnes concernées pour planifier un nouveau rendez-vous rapidement.

Les modalités pour ceux qui souhaitent un ARNm comme seconde dose seront communiquées ultérieurement. Il n'est donc pas nécessaire de faire des démarches pour changer son rendez-vous pour l'instant.

Enfin, les cliniques qui administreront la deuxième dose d'AstraZeneca seront clairement identifiées. La population sera informée avant de se faire vacciner et pourra prendre une décision éclairée