COVID-19 : deux décès et 32 nouveaux cas en Beauce-Etchemin

Le territoire administratif de Chaudière-Appalaches compte aujourd'hui 84 nouveaux cas de COVID-19, dont 32 en Beauce, selon le bilan de la santé publique régionale.

La MRC de Beauce-Sartigan en recense la majorité avec 24 nouvelles infections. On compte également quatre cas supplémentaires en Nouvelle-Beauce ainsi que dans Robert-Cliche.

On signale une hospitalisation supplémentaire (33) et une personne de plus aux soins intensifs (7).

Le nombre de cas actifs a décru de 44 (879) et le taux de vaccination atteint 46,9%.

Trois nouveaux décès s'ajoutent en Chaudière-Appalaches dont un dans la MRC des Etchemins et l’autre dans la MRC Beauce-Sartigan.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 239 107 50 %

Beauce-Sartigan : 3 961 (+24) 310 (-13) 46 %

Nouvelle-Beauce : 1 889 (+4) 56 (-1) 42 %

Appalaches : 1 674 97 50 %

Robert-Cliche : 1 530 (+4) 77 (-8) 46 %

Bellechasse : 1 292 46 44 %

Lotbinière : 996 22 39 %

Etchemins : 707 (0) 44 (-11) 48 %

Montmagny : 657 74 54 %

L'Islet : 244 46 50 %

TOTAL : 18 189 (+84) 879 (-44) 46,9%

DÉCÈS: 335 (+3)

Hier, 5 356 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 217 739 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 46,9 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Un nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 12 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 838 nouveaux cas, pour un total de 361 820 personnes infectées;

- 343 142 personnes rétablies;

- Huit nouveaux décès, pour un total de 11 025 décès, soit deux décès dans les 24 dernières heures et six décès entre le 7 et le 12 mai;

- 530 hospitalisations, soit une augmentation de 10 par rapport à la veille;

- 123 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de deux par rapport à la veille;

- 36 776 prélèvements réalisés le 12 mai.

Du côté de la vaccination :

- 112 925 doses administrées s'ajoutent, soit 110 119 doses dans les dernières 24 heures et 2 806 doses avant le 13 mai, pour un total de 4 127 768;

- 4 578 079 doses reçues au total.