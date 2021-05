COVID-19: deux décès et 28 nouveaux cas en Beauce

Le bilan de la santé publique de Chaudière-Appalaches dévoile deux nouveaux décès attribuables à la COVID-19 aujourd'hui. Les deux personnes décédées résidaient en Beauce, l'une au CHSLD privé conventionné L'Assomption à Saint-Georges, l'autre à la résidence à assistance continue Le Tremplin à Saint-Prosper.

Du côté des nouveaux cas, on en recense seulement 50 dans la région aujourd'hui, dont 28 en Beauce.

Contrairement aux habitudes, c'est la MRC de la Nouvelle-Beauce qui compte le plus de nouvelles infections de COVID-19, avec une hausse de 12 et deux cas actifs supplémentaires.

Les deux autres MRC beauceronnes comptent huit cas de plus chacune. Beauce-Sartigan peut se réjouir de perdre 42 cas actifs, passant très bientôt sous la barre des 200.

Les Etchemins ne présentent, quant à eux, aucune nouvelle infection de COVID-19.

En Chaudière-Appalaches, il y a 31 (-1) hospitalisations, dont six en soins intensifs.

Le nombre de cas actifs est de 701, une nouvelle baisse considérable de 64.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 254 79 52 %

Beauce-Sartigan : 3 991 (+8) 206 (-42) 49 %

Nouvelle-Beauce : 1 916 (+12) 59 (+2) 45 %

Appalaches : 1 708 94 53 %

Robert-Cliche : 1 550 (+8) 57 (-4) 49 %

Bellechasse : 1 303 34 46 %

Lotbinière : 1 003 23 42 %

Etchemins : 711 (0) 26 (-6) 51 %

Montmagny : 672 66 57 %

L'Islet : 264 57 53 %

TOTAL : 18 372 (+50) 701 (-64) 49,7%

DÉCÈS: 339 (+2)

Hier, 3 952 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 230 955 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 49,7 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemin

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 13 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 551 nouveaux cas, pour un total de 363 847 personnes infectées;

- 345 794 personnes rétablies;

- huit nouveaux décès, pour un total de 11 042 décès, soit: deux décès dans les 24 dernières heures et six décès entre le 10 et le 15 mai;

- 501 hospitalisations, soit une diminution de sept par rapport à la veille;

- 116 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de trois par rapport à la veille;

- 21 925 prélèvements réalisés le 15 mai.

Du côté de la vaccination :

- 73 467 doses administrées s'ajoutent, soit 71 701 doses dans les dernières 24 heures et 1 766 doses avant le 16 mai, pour un total de 4 396 507;

- 4 578 079 doses reçues au total;

Cette semaine, 1 299 340 doses sont attendues, soit :

- 917 280 doses de Pfizer, dont 458 640 doses prévues la semaine prochaine qui arrivent d'avance,

- 233 960 doses de Moderna,

- 148 100 doses d'AstraZeneca.