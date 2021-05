Levée des mesures spéciales d’urgence dans les MRC de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Les Etchemins

Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce qu’à la suite de discussions avec la Santé publique, les mesures spéciales d’urgence qui étaient toujours en vigueur dans les MRC des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche pourront être levées dès le lundi 24 mai et retourner au palier d’alerte maximale rouge.

Le tout s'appliquera également à la MRC du Granit (région de l’Estrie).

L’objectif de ces mesures sanitaires exceptionnelles était de ralentir la transmission en limitant aux maximum les contacts non nécessaires dans certains secteurs ciblés.

Rappelons qu’un assouplissement progressif des mesures a été annoncé hier.

Ainsi, dès le 28 mai, des allègements s’appliqueront dans l’ensemble des régions du Québec :

- le couvre-feu sera levé dans l’ensemble des régions du Québec;

- les rassemblements seront permis sur les terrains privés extérieurs (maximum de 8 personnes de résidences différentes ou occupants de 2 résidences, avec distanciation);

- les terrasses extérieures des restaurants pourront de nouveau accueillir la clientèle (en zones rouge et orange : deux personnes seules avec enfants mineurs ou occupants d’une même résidence; en zone jaune, occupants de deux résidences);

- les déplacements entre les régions seront permis;

- les grandes salles et les stades extérieurs pourront accueillir un maximum de 2 500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes.

- Selon les dernières projections, l’amélioration notable de la situation épidémiologique devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. Ainsi, dans les régions où les mesures spéciales d’urgence seront levées, il ne sera pas nécessaire de respecter un délai minimum de 14 jours suivant la fin des mesures d’urgence pour appliquer les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement.