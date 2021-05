COVID-19 : 64 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Soixante-quatre nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés aujourd'hui dans le bilan de la santé publique du CISSS Chaudière-Appalaches.

De ce nombre, huit nouvelles infections se trouvent dans la MRC de Beauce-Sartigan, huit aussi pour la MRC Robert-Cliche, cinq en Nouvelle-Beauce, ainsi que deux pour les Etchemins.

Le territoire administratif recense 33 hospitalisations (-6), dont sept personnes aux soins intensifs (0).

Le nombre de cas actifs est encore à la baisse (-14). Il est maintenant de 588 pour la région administrative.

Trois nouveaux décès s'ajoutent. Le nombre total en Chaudière-Appalaches est maintenant de 346.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 300 84 56 %

Beauce-Sartigan : 4 038 (+8) 138 (-19) 52 %

Nouvelle-Beauce : 1 935 (+5) 53 (+3) 48 %

Appalaches : 1 733 78 58 %

Robert-Cliche : 1 574 (+8) 54 (+1) 51 %

Bellechasse : 1 314 32 49 %

Lotbinière : 1 018 31 46 %

Etchemins : 716 (+2) 16 (-2) 53 %

Montmagny : 696 54 62 %

L'Islet : 281 48 58 %

Hors région : 3

TOTAL : 18 607 (+64) 588 (-14) 53,9%

DÉCÈS: 346 (+3)

Hier, 5 689 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 251 698 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 53,9 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Pourcentage de couverture vaccinale par tranche d’âge Groupes d’âge % vacciné 18-24 ans 27 % 25-29 ans 31 % 30-34 ans 38 % 35-39 ans 48 % 40-44 ans 50 % 45-49 ans 62 % 50-54 ans 68 % 55-59 ans 76 % 60-64 ans 86 % 65-69 ans 91 % 70-74 ans 94 % 75-79 ans 94 % 80-84 ans 95 % 85 ans et + 94 %

Situation dans les établissements de la Beauce

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Deux nouveaux cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que 13 décès cumulatifs.

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) O’Roy à Saint-Joseph-de-Beauce

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents ainsi que cinq décès cumulatifs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 752 nouveaux cas, pour un total de 366 394 personnes infectées;

- 348 694 personnes rétablies;

- Neuf nouveaux décès, pour un total de 11 075 décès, soit aucun décès dans les 24 dernières heures, six décès entre le 14 et le 19 mai et trois décès avant le 14 mai;

- 437 hospitalisations, soit une diminution de 23 par rapport à la veille;

- 106 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une par rapport à la veille;

- 33 373 prélèvements réalisés le 19 mai.

Du côté de la vaccination :

- 110 513 doses administrées s'ajoutent, soit 107 261 doses dans les dernières 24 heures et 3 252 doses avant le 20 mai, pour un total de 4 747 192;

- 5 595 489 doses reçues au total.

Par ailleurs, 410 670 des 458 640 doses de Pfizer encore à recevoir cette semaine, ont été livrées hier dans les régions. Le reste des doses (47 970) arrivera mardi prochain. De même, 233 960 doses de Moderna sont attendues cette semaine.