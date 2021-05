C'est la Journée nationale des patriotes

Instaurée le 22 novembre 2002 et célébrée pour la première fois le 19 mai 2003, la Journée nationale des patriotes est un jour férié et chômé au Québec le lundi qui précède le 25 mai de chaque année.

Cette journée vise à commémorer les événements de mai 1837 où plusieurs assemblées publiques eurent lieu au Québec en réponse à la décision de Londres de rejeter les revendications des patriotes.

Elle a également pour but de souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de leur nation, pour sa liberté politique et pour l'établissement d'un gouvernement démocratique.

Avant 2003, la journée était consacrée à la fête de Dollard, instituée dans les années 1920, commémorant le héros national, Dollard des Ormeaux. Il est célèbre pour avoir repoussé avec une poignée d'hommes l'invasion iroquoise de mai 1660 à Long-Sault où il mourut.

À la même date, la fête de la Reine est observée au niveau fédéral et par les autres provinces et territoires du Canada.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, elle ne célèbre pas la naissance de la reine actuelle, Élisabeth II, mais bien celle de son arrière-arrière grand-mère, Victoria, qui a régné de 1837 à 1901.

Fait intéressant, depuis le 9 septembre 2015, Élisabeth II est devenue le souverain britannique ayant ayant occupé le trône le plus longtemps (à ce jour, un peu plus de 69 ans), dépassant la durée de règne de la reine Victoria qui détenait le record.

Aussi, à la suite de la mort du roi de Thaïlande Rama IX, le 13 octobre 2016, Élisabeth II est le souverain régnant depuis le plus longtemps et la plus âgée actuellement en fonction.

24 mai 2021

Pour la journée nationale des patriotes de cette année, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé la désignation officielle de Louis-Joseph Papineau comme personnage historique.

Louis-Joseph Papineau est l'un des hommes politiques les plus marquants de son époque et est considéré comme le premier véritable chef politique des Canadiens français, auxquels il consacre sa carrière.

Tribun doté d'un fort charisme, il suscite l'admiration de ses contemporains, auprès desquels il promeut ses convictions démocratiques et républicaines. Il est député à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada de 1808 à 1838, orateur de la Chambre et chef du Parti canadien, devenu le Parti patriote, à compter de 1815.

À la tête de cette formation politique qui a su rallier une partie de la population autour d'un programme de réformes constitutionnelles, Papineau est une figure de proue des événements menant aux rébellions de 1837 et de 1838. Après les rébellions, il se consacre à la mise en valeur de sa seigneurie et siège comme député à l'Assemblée législative de la province du Canada de 1848 à 1851 et de 1852 à 1854.

En collaboration avec François Provost.