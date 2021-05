COVID-19: seulement 19 cas dans tout Chaudière-Appalaches

La tendance à la baisse continue en Chaudière-Appalaches alors que l'on enregistre seulement 19 cas dans toute la région administrative.

Rappelons que lundi dernier, la semaine avait débuté avec un nombre de 65 nouveaux cas avant de diminuer considérablement au fil des jours.

En ce jour férié de la Journée des patriotes, le bilan régional complet portant sur la COVID-19 n'est pas diffusé par le CISSS de Chaudière-Appalaches, il n'est donc pas possible de connaitre les cas précisément pour les MRC de la Beauce.

Pour connaitre les données d'hier: COVID-19 : 28 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, dont huit en Beauce-Etchemin

Les données du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) nous permettent tout de même de savoir que deux décès de plus ont été constatés en Chaudière-Appalaches alors que le bilan total de décès est passé de 346 à 348 aujourd'hui.

Situations dans les milieux de vie

On ne dénombre aucun nouveau cas dans les résidences pour personnes âgées ou dans les CHSLD en Beauce.



À la Résidence O'Roy de Saint‐Joseph, on ne compte plus qu'un cas actif en date du 23 mai. Cinq décès cumulatifs sont survenus à cette résidence.

Au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins, on compte deux cas actifs dans l'établissement.

Il y a présentement huit cas actifs au centre Curé Larochelle de Saint‐Odilon.

Il y a toujours quatre cas actifs au CHSLD l'Assomption de Saint‐Georges. L'établissement a connu 13 décès cumulatifs en raison de la COVID-19.

Finalement, le CHSLD Beauceville compte toujours deux actifs alors que le nombre de décès cumulatif est de un.

Hospitalisations

En date du 23 mai, l'hôpital de Saint-Georges comptait huit hospitalisations actives. Personne n'était aux soins intensifs dans ce centre hospitalier. Une personne venait d'être guérie.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

433 nouveaux cas, pour un total de 367 809 personnes infectées;

351 002 personnes rétablies;

11 nouveaux décès - pour un total de 11 095 décès -, soit: 1 décès dans les 24 dernières heures, 6 décès entre le 17 et le 22 mai, 3 décès avant le 17 mai, 1 décès à une date inconnue,

424 hospitalisations, soit une augmentation de 3 par rapport à la veille;

102 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de 1 par rapport à la veille;

17 049 prélèvements réalisés le 22 mai.

Vaccination