Comment investir dans l'or au Canada?

Depuis l’Antiquité l’or est le symbole de richesse le plus connu et encore aujourd’hui il est une grande source de recherche, mais également d’investissement. D’ailleurs l'exploitation minière au Québec a révélé une très grande richesse qui suscite l’intérêt de nombreux actionnaires, une véritable ruée vers l’or.

Que ce soit pour assurer des échanges, apporter de la valeur à un système monétaire ou simplement pour faire des investissements, il existe plusieurs façons d’investir dans de l’or. Voici lesquelles.

L’or physique

La méthode la plus courante pour investir dans l’or est d’acheter de l’or physique. Premièrement, investir dans l’or physique permet à l’investisseur d’y avoir accès en tout temps et d’être libre de l’utiliser lorsqu’il en aura besoin. Pour acheter de l’or physique, il suffit d’aller dans les grandes banques canadiennes ou de le faire en ligne via le site de la Monnaie royale canadienne. Notez cependant qu’il y a une certaine limite d’achat journalier.

Si vous investissez dans de l’or physique, vous pouvez choisir de le récupérer directement à votre succursale bancaire ou de le faire livrer chez vous. Pour que la livraison soit sécuritaire, celle-ci exige des frais et vous devrez présenter deux pièces d’identité à votre livreur.

Sachez qu’il est possible de louer des coffres dans les banques pour entreposer votre or et éviter les risques de vol.

Les actions de sociétés aurifères

Une autre manière d’investir dans l’or, c'est d’acheter des actions de sociétés aurifères avec l’aide d’un courtier. Les sociétés aurifères suivent de très près l’évolution de l’or puisque la revente de celui-ci en est leur principale source de revenus. Ce type de société est divisé en deux types : les sociétés minières et les sociétés de royauté.

La différence entre les deux, c’est que les sociétés de royauté permettent aux sociétés minières d’avoir le capital requis pour construire une mine lorsqu’un gisement a été identifié et obtiennent un pourcentage sur l’extraction d’or des mines qu’elles ont financées. Les sociétés de royauté ont la possibilité d’acheter l’or à des sociétés exploitantes à des prix abordables et avantageux. De plus, comme elles peuvent investir dans plusieurs mines en même temps, elles prennent moins de risques et sont diversifiées.

Dans le cas des sociétés minières, leur principal avantage est de pouvoir générer de meilleurs rendements que les sociétés de royautés parce qu’elles font tout elle-même. Cependant, investir dans les sociétés minières reste un plus gros risque à prendre puisque leurs cours boursiers ne dépendent pas que de l’or, mais plusieurs autres facteurs qui peuvent jouer un rôle majeur dans les profits.

En conclusion, que ce soit en achetant de l’or physique ou des actions aurifères, il existe plusieurs façons d’investir dans l’or au Canada.