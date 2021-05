Comment bien choisir son couvreur

La durée de vie de votre toiture tire à sa fin et vous aimeriez la changer dans les prochains mois, mais vous ne savez pas vers qui vous tourner et quelle compagnie de couvreur de toiture à Repentigny choisir.

En effet, ce n’est pas toujours évident de trouver le professionnel qui répondra à nos besoins et qui offrira un service à la hauteur de votre investissement. C’est pourquoi on vous propose quelques suggestions pour vous aider à bien choisir.

Faire une liste de vos besoins

Pour trouver le couvreur qui fera la différence et remplacera votre toiture, il est important de commencer par vous poser les bonnes questions et analyser vos besoins. Demandez-vous quel type de toiture et les matériaux que vous souhaitez avoir, si c’est une toiture plate ou en pente, si vous recherchez une couleur spécifique ou si vous avez des projets bien précis pour votre toit.

Analyser votre budget et cibler votre recherche en fonction de votre région pourrait également être une bonne option pour trouver l’expert idéal.

Vérifier l’expérience et la fiabilité

Pour pouvoir faire confiance à une compagnie, il est important que celle-ci soit bien notée et qu’elle montre une certaine expertise, voire des preuves de sa fiabilité. En effet, on ne peut s’inventer couvreur du jour au lendemain, cela demande d’avoir une certaine formation et prendre certaines précautions. Pour pouvoir vérifier la fiabilité de l’entreprise, vous pouvez vérifier que le couvreur que vous avez choisi soit enregistré à la Régie du bâtiment.

Vous pouvez également demander à l’entreprise si elle dispose d’une assurance responsabilité professionnelle qui sera valide pendant toute la durée de vos travaux. Sachez que les membres de l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ) ont une assurance civile de 5 millions de dollars pour se protéger en cas d’accident, ce qui peut être également une bonne preuve de sa fiabilité.

Faire des demandes de devis

Pour trouver la bonne compagnie qui répondra à vos besoins dans un rapport qualité-prix intéressant, rien ne vous empêche de faire plusieurs demandes de devis pour pouvoir comparer et mieux choisir celle qui vous convient. Une demande de soumission donne un bel aperçu du service clientèle d’une compagnie ainsi que des services qu’elle peut vous offrir. En fonction de vos besoins, vous pouvez demander une liste détaillée de tous les travaux qui devront être effectués pour l’installation de votre nouvelle toiture. Cette méthode vous permettra d’avoir une idée précise du budget de chacune des compagnies sans avoir de surprises par la suite.

En conclusion, pour choisir la meilleure équipe de couvreurs, cela demande une attention particulière et un peu de recherche. N’hésitez pas à vérifier l’expérience et la fiabilité de l’entreprise pour vous décider.