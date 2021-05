COVID-19 : un décès au Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

La COVID-19 a fait sa 350e victime en Chaudière-Appalaches. C'est une personne qui vivait à la résidence privée pour aînés du Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins qui a succombé à la maladie, selon le bilan de la santé publique régionale.

Aujourd'hui, le CISSS rapporte 21 nouveaux cas confirmés sur le territoire administratif pour un total de 18 765 personnes infectées.

De ce nombre, on compte 12 nouvelles infections en Beauce-Etchemin, dont quatre en Beauce-Sartigan et en Nouvelle-Beauce, ainsi que deux en Robert-Cliche et dans les Etchemins.

Le nombre de cas actifs atteint présentement 359 (-33).

Le CISSS régional dénombre 26 hospitalisations (-4), dont sept personnes aux soins intensifs (-1).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 325 67 62 %

Beauce-Sartigan : 4 058 (+4) 66 (-4) 55 %

Nouvelle-Beauce : 1 960 (+4) 39 (-1) 54 %

Appalaches : 1 749 38 63 %

Robert-Cliche : 1 589 (+2) 34 (-2) 54 %

Bellechasse : 1 339 28 54 %

Lotbinière : 1 032 25 52 %

Etchemins : 725 (+2) 17 (+2) 58 %

Montmagny : 700 28 66 %

L'Islet : 288 17 63 %

TOTAL : 18 765 (+21) 359 (-33) 58,9%

DÉCÈS: 350 (+1)

Hier, 5 492 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 278 014 doses administrées à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 58,9 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Situations dans les établissements de la Beauce

CHSLD privé conventionné L’Assomption à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi que 14 décès cumulatifs.

CHSLD de Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

- 436 nouveaux cas, pour un total de 368 899 personnes infectées;

- 352 807 personnes rétablies;

- 10 nouveaux décès, pour un total de 11 115 décès, soit un décès dans les 24 dernières heures, six décès entre le 20 et le 25 mai, un décès avant le 20 mai et deux décès à une date inconnue;

- 394 hospitalisations, soit une diminution de cinq par rapport à la veille;

- 96 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de cinq par rapport à la veille;

- 30 015 prélèvements réalisés le 25 mai.

Pour ce qui est de la vaccination:

- 90 486 doses administrées s'ajoutent, soit 86 453 doses dans les dernières 24 heures et 4 033 doses avant le 26 mai, pour un total de 5 202 132;

- 5 877 419 doses reçues au total.

Les 47 970 doses de Pfizer attendues ont été reçues hier dans les régions, ce qui complète la livraison de jeudi dernier. Cette semaine, aucune nouvelle livraison n'est prévue.