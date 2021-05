Vaccin AstraZeneca: l'administration de la 2e dose devancée

Le CISSS de Chaudière-Appalaches annonce que les personnes âgées de 45 ans et plus ayant reçu une première dose du vaccin Astra Zeneca pourront bénéficier plus rapidement de leur seconde dose.

Les personnes qui ont reçu la première dose d’AstraZeneca n’auront qu’à se présenter à l’une des cliniques sans rendez-vous, même s’ils avaient planifié un rendez-vous pour leur deuxième dose. Celui-ci sera simplement annulé lors de leur inscription à l’accueil.

« Nous invitons les personnes de 45 ans et plus qui ont reçu leur première dose avant le 3 avril du vaccin AstraZeneca à se prévaloir du devancement de la 2e dose afin d’obtenir plus rapidement leur immunité complète », a mentionné par voie de communiqué de presse, la directrice de la vaccination, Marie-Ève Tanguay.

Le Georgesvilles à Saint-Georges et le Centre Caztel de Sainte-Marie serviront entre autres de clinique sans rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin Astra Zeneca.

À Saint-Georges, des places sans rendez-vous ont été prévues le 31 mai de 12 h à 20h et le 2 juin toujours de 12h à 20h, tandis qu’à Sainte-Marie, la deuxième dose des sans rendez-vous se tiendra le 31 mai de 9h à 17h et le 1er juin de 12h à 20h.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches demande de s’assurer qu'au moins huit semaines se sont écoulées depuis la première dose.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux confirme également par voie de communiqué de presse, que « pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde. Ce vaccin est sécuritaire et a démontré sa grande efficacité pour prévenir la maladie, les hospitalisations et les décès. »