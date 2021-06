Trois millions de rendez-vous pour une 2e dose pourront être devancés

C’est avec trois semaines d’avance que le gouvernement du Québec a atteint son objectif de vacciner 75 % de la population adulte de la province avec une première dose. C’est ce que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé lors d’une conférence de presse ce jeudi 3 juin.

« À ce jour, il reste quatre catégories d’âges, dont les 18-40 ans, où l’on a pas encore atteint le 75 % de gens vaccinés. Cela équivaut à environ 220 000 personnes au Québec. Je les invite à profiter des quatre prochains jours, soit vendredi, samedi, dimanche et lundi pour le faire. Ils restent actuellement 75 000 rendez-vous disponibles pour eux lors de ces journées », a précisé M. Dubé.

La réalisation de cet objectif avec de l’avance par rapport à l’échéancier d’origine pousse le gouvernement provincial à accélérer la prise de rendez-vous pour la seconde dose. Ainsi, dès ce lundi 7 juin, les 80 ans et plus qui ont reçu le vaccin il y a minimum huit semaines, pourront prendre un rendez-vous pour recevoir leur seconde dose.

Au total, trois millions de rendez-vous de seconde dose pourront être devancé au cours des prochaines semaines. « En se rendant sur clicsanté, les personnes qui pourront devancer leur rendez-vous auront le choix entre plusieurs dates, mais ils devront recevoir leur seconde dose au même endroit que la première. Si une personne ne peut pas, des cliniques de vaccination sans rendez-vous seront mises sur pied un peu partout au Québec et les gens pourront s’y présenter au moment opportun », a ajouté quant à lui le responsable de la campagne de vaccination au Québec, Daniel Paré.

Assez d’AstraZeneca?

Est-ce que les personnes qui ont reçu le AstraZeneca en première dose pourront le recevoir en 2e dose? « Oui, un million de doses de ce vaccin sont attendues au Canada d’ici la fin juin. Les personnes qui le voudront pourront le recevoir, mais nous allons en prévoir de d’autres types pour ceux qui souhaiteront opter pour l’un d’eux en 2e doses. »

Voici le calendrier prévu pour le devancement des rendez-vous de 2e dose:

7 juin: 80 ans et plus;

8 juin: 75 ans et plus;

9 juin 70 ans et plus;

10 juin: 65 ans et plus;

11 juin: 60 ans et plus;

14 juin: 55 ans et plus;

15 juin: 50 ans et plus:

16 juin; 45 ans et plus;

17 juin: 40 ans et plus:

18 juin: 35 ans et plus;

21 juin: 30 ans et plus;

22 juinL 25 ans et plus;

23 juin: 18 ans et plus;

Pour prendre rendez-vous, il faudra avoir reçu le vaccin minimum huit semaines avant. « Si une personne a un rendez-vous après neuf, dix ou onze semaines, il n’est pas nécessaire de le devancer si elle ne le veut pas », nuance M. Paré.

Enfin, bonne nouvelle pour les pharmacies où l’on vaccine avec du Moderna. « Une livraison est prévue pas mal à toutes les semaines à partir de la mi-juin, il y aura donc un nombre suffisant de vaccins pour tous. »