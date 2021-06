Le corps de cadets 619 de Beauceville récompense ses cadets méritants

Le corps de cadets 619 de Beauceville a célébré sa 105e revue annuelle le 12 mai. Lors de cette cérémonie virtuelle, plusieurs cadets et cadettes ont été récompensés.

L’unité a présenté 40 adolescents et adolescentes de la région ayant persévéré et progressé malgré une année hors de l’ordinaire où l’entrainement a été dispensé de façon virtuelle.



Tout d'abord, le cadet Adjudant-Chef Sacha Dubé de Saint-Georges a reçu trois prix lors de cette cérémonie. La médaille Lord Strathcona, remise au cadet le plus méritant de chaque corps de cadets, lui a été attribuée pour souligner son rendement et son engagement exceptionnel.

Sacha Dubé a aussi complété une qualification particulière que peu de jeunes réussissent à terminer soit le niveau Or du Duc D’Édimbourg. Il recevra son certificat ultérieurement lors d’une cérémonie avec un dignitaire.

Finalement, l'Adjudant-Chef Dubé a reçu de la part de la ligue provinciale des cadets de l’Armée du Québec le prix « Cadet d’Exception » accompagné d’une bourse de 500$.

Pour sa part, le cadet adjudant Xavier Paquet s’est vu remettre la médaille d’excellence de la Légion royale canadienne. Cette médaille est remise à un cadet ayant démontré un sens civique hors pair et qui s'est impliqué dans la vie communautaire.



Plusieurs cadets ont reçu leur médaille de service des cadets de l’Armée pour souligner leur progression au sein du programme.

Jordan Cliche (Notre-Dame-des-Pins)

Cynthia Martel (Beauceville)

Ulric Nadeau (Saint-Alfred)

Élodie Dubé (Beauceville)

Une barrette pour des années supplémentaires (5e, 6e et 7e année) a aussi été remise aux cadets:

Éliane Busque (Notre-Dame-des-Pins)

Étienne Chapdelaine (Beauceville)

Albert Cliche (Saint-Simon)

Xavier Paquet (Saint-Georges)

Jérémie Poulin (Beauceville)

Laurence Tollah Hardy (Saint-Georges)

Kathleen Maheu (Beauceville)

Sacha Dubé (Saint-Georges)

Durant cette soirée, plusieurs trophées ont été remis. Le trophée de la participation remarquable a été remis au cadet sergent Jordan Cliche pour son aide dans les activités virtuelles. La plaque du Commandant a été remise à Xavier Paquet pour ses qualités de chef. Le trophée de l’aventurier a été remis à Cynthia Martel qui n’a pas hésité à braver le froid afin de dormir dans son abri hivernal.

Finalement, plusieurs cadets se sont démarqués de leurs pairs et ont terminé « meilleur candidat » de leur groupe.

Nicolas Roy (Beauceville) a reçu une distinction pour le niveau vert (cadet de 1re année).

Marc-Antoine Longchamps (Beauceville) pour le niveau rouge (cadet de 2e année)

Nathan Poulin (Beauceville) pour le niveau argent (cadet de 3e année).

Le corps de cadets 619 de Beauceville s’exerce dans les locaux du manège militaire du Régiment de la Chaudière à Beauceville. L’unité reprendra ses activités en septembre 2021.