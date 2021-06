Découvrez les astuces des pros du BBQ

Un bon barbecue entre amis est l'un des plus beaux plaisirs de l'été. Mais la tradition de la cuisson de la viande sur le feu va bien au-delà de la très importante recette secrète de sauce barbecue. En effet, il existe une multitude de trucs culinaires à connaitre pour réussir ses grillades. Vous pourrez trouver le BBQ qui correspondra à vos besoins dans un magasin spécialisé comme Passion Feu.

Découvrez quelles sont les astuces des pros du BBQ.

Préférez la cuisson lente

La cuisson lente est essentielle pour obtenir un résultat optimal. Ainsi, pas de saucisses grillées retournées toutes les quelques minutes : au contraire, la cuisson lente permet la formation de la croûte souhaitable à la surface de la viande.

Huilez votre grille avant la cuisson

Commencez par bien nettoyer votre grille, et appliquez-y ensuite de l’huile végétale. Cela évitera que la viande s’y colle.

Choisissez des coupes de viande appropriées pour le gril

Les coupes de viandes pour le barbecue sont variées, mais ne sont pas toutes égales. Choisissez des pièces de viande bien épaisses, parfaitement persillées, ce qui donnera plus de goût à la viande lors de la cuisson au barbecue.

Utilisez des bois aromatiques pour le fumage

Le bois aromatique est souvent négligé lors de la cuisson sur barbecue, mais il peut vraiment faire la différence.

Contrôlez la température

D'excellents résultats ne peuvent être obtenus que si vous vous concentrez sur les températures de cuisson en mesurant la température de l'aliment en son centre, à l'aide d'un thermomètre à sonde. Ne laissez rien au hasard, pour la viande les paramètres sont les suivants : cuire à 55°C pour obtenir une viande saignante, pour une cuisson médium à 65°C, et pour une viande bien cuite, cuire à 75°C.

Étant donné que le barbecue utilise une chaleur indirecte et que les viandes ne sont jamais placées en contact direct avec la source de chaleur, il est important de savoir comment utiliser efficacement le couvercle du barbecue pour contrôler le flux d'air.

Marinez la viande avant de la cuire sur le gril

Une marinade est une émulsion qui recouvre la coupe de viande, caractérisée par deux éléments de base, le gras et l'acide. Sa composition varie selon le type d'aliment : le poulet se marie bien avec une marinade à forte acidité, par exemple les agrumes, tandis que le porc et le bœuf sont parfaits avec des marinades aigres-douces.

Frottez votre viande avec un mélange d’épices

C'est la touche piquante nécessaire pour déshydrater la surface d'une viande humide. Cette croûte d’épices frottées apportera de plus une profondeur à la saveur naturelle de la viande. Les experts disent qu'une croûte parfaite, corsée et croustillante, est créée grâce à un mélange d’épices fin et homogène.

Laissez reposer la viande avant de la couper

La viande grillée bénéficie d’un temps de pause après la cuisson sur le barbecue, avant d’être coupée. Cela va permettre à la viande de se relâcher et de se détendre pour un fini en bouche tendre et savoureux. De plus, les jus de cuisson vont se répartir de façon homogène à l’intérieur pour une viande juteuse.