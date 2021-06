Centraide récolte un montant record de 799 600$ pour des organismes en Beauce

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ont annoncé lundi qu'une somme record de 799 600$ a été récoltée afin de soutenir 19 organismes et projets communautaires en Beauce.

Rappelons que Centraide Québec et Chaudière-Appalaches recueille des dons afin d'appuyer des organismes et projets communautaires qui luttent contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités sociales.

L'organisme souligne qu'avec la pandémie de COVID-19 certains de ces enjeux sont devenus encore plus criants.

On constate par exemple que les demandes d’aide alimentaire ont augmenté de 30 à 40 % dans toutes les régions du Québec et le niveau d’insécurité alimentaire a presque doublé. En Beauce, près du tiers de la population qui reçoit de l’aide alimentaire est des enfants.

La pandémie a aussi entraîné une véritable crise de santé mentale, notamment chez les jeunes et les personnes affectées par les pertes d’emploi et par la montée de la précarité. Le niveau de détresse psychologique a également explosé : au printemps 2021, une personne sur quatre au Canada vivait avec des symptômes d’anxiété ou de dépression majeure.

La Beauce vit aussi une situation particulière puisque, suite aux inondations historiques de 2019, les logements sont devenus très rares, particulièrement à Sainte-Marie et à Saint-Georges, où les taux d’inoccupation sont respectivement de 0,4 % et de 0,6 %.

L'équipe de Centraide a donc parcouru les MRC de la Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan avec sa Caravane des investissements pour aller à la rencontre des différentes communautés qui bénéficieront de ce soutien financier.

Lors de cette tournée virtuelle, des acteurs clés agissant sur le territoire de la Beauce ont eu l’occasion d’échanger avec Isabelle Genest, nouvellement nommée à la tête de l’organisation.

« Ce que l’on constate, c’est que la pandémie et ses contrecoups ont creusé les inégalités sociales qui affectaient déjà les personnes et les familles les plus vulnérables de notre société. Sur le terrain, les besoins sont grands, et ils le seront pour les années à venir », souligne Isabelle Genest.

Plus précisément, cette aide financière de près de 800 000$ a été octroyée aux organismes suivants :

Alphare, centre d’alphabétisation populaire de Beauce (Lien d'association)

Association bénévole Beauce-Sartigan (35 000$)

Association d’entraide communautaire La Fontaine (38 500$)

Association des Familles Monoparentales et Recomposées la Chaudière (31 000$)

Association des personnes handicapées de la Chaudière (26 500$)

Au Bercail (146 000$)

Centre Ex-Equo (15 000$)

Centre-Femmes de Beauce (22 000$)

Club Parentaide (18 000$)

La Maison des Jeunes de la M.R.C. Robert-Cliche (68 000$)

Maison de la famille Beauce-Etchemins (35 000$)

Maison de la famille Nouvelle-Beauce (22 500$)

Maison des Jeunes de Beauce-Sartigan (Lien d'association)

Maison des Jeunes L'Utopie (22 800$)

Moisson Beauce (135 000$)

Le Murmure Groupe d'entraide (32 000$)

Ressource le Berceau (109 300$)

Partage au masculin (23 000$)

Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon (20 000$)

Une personne sur cinq a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide.