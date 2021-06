COVID-19 : seulement huit nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Le bilan de la Santé publique régionale fait état aujourd'hui de huit nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire administratif de Chaudière-Appalaches.

Parmi ceux-ci, un dans la MRC Beauce-Sartigan et un en Nouvelle-Beauce. Ceci porte le total à 19 204 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le nombre d'hospitalisations se maintient à 15 alors que trois personnes sont aux soins intensifs (0).

Les cas actifs sont en baisse de 15 pour se situer à 138.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS VACCINATION

Lévis : 5 426 43 73%

Beauce-Sartigan : 4 113 (+1) 8 (-3) 62%

Nouvelle-Beauce : 2 026 (+1) 19 (0) 64%

Appalaches : 1 785 9 70%

Robert-Cliche : 1 620 (0) 5 (-2) 63%

Bellechasse : 1 380 20 67%

Lotbinière : 1 065 8 66%

Etchemins : 749 (0) 8 (-1) 65%

Montmagny : 737 16 75%

L'Islet : 303 2 75%

TOTAL : 19 204 (+8) 138 (-15) 69,7%

DÉCÈS: 357 (0)

Hier, 4 119 doses de vaccin ont été administrées en Chaudière-Appalaches pour un total de 361 469 à ce jour. Cela représente une couverture vaccinale de 69,7 % de la population de Chaudière-Appalaches.

Aujourd'hui, les personnes ayant 50 ans et plus peuvent devancer leur rendez-vous pour la 2e dose (vaccin Pfizer).

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, dans les 24 dernières heures, au Québec, font état de :

► 105 nouveaux cas, pour un total de 373 217 personnes infectées;

► 360 410 personnes rétablies;

► Six nouveaux décès, pour un total de 11 177, soit aucun décès dans les dernières 24 heures, trois décès entre le 8 et le 13 juin et trois décès avant le 8 juin;

► 209 hospitalisations, soit une diminution de cinq par rapport à la veille;

► 50 personnes aux soins intensifs, soit une diminution de quatre par rapport à la veille;

► 15 968 prélèvements réalisés le 13 juin.

Au chapitre de la vaccination :

Quelque 91 732 doses administrées s'ajoutent, soit 86 880 dans les dernières 24 heures et 4 852 avant le 14 juin, pour un total de 6 868 473 doses administrées au Québec. Hors Québec, ce sont 14 637 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 883 110 doses reçues par les Québécois.

Par ailleurs, 511 290 des 546 390 doses de Pfizer attendues cette semaine ont été reçues hier alors que 654 080 doses de Moderna sont toujours attendues cette semaine. Le Québec a reçu jusqu'ici 7 597 539 doses au total.