Havre l’Éclaircie relance sa campagne de sensibilisation

À l'heure où le Québec compte tristement son 13e féminicide en 2021, Havre l’Éclaircie a relancé sa campagne de sensibilisation qui avait dû être annulée au printemps dernier en raison de la fermeture des salles à manger des restaurants.

Par conséquent, la campagne des sous-verres organisée par la maison d’aide et d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants reprendra dès le 23 juin prochain, et pour toute la fin de semaine de la Fête nationale du Québec.

Au total, ce sont 5 000 sous-verres qui seront distribués dans les restaurants de Saint-Georges qui avaient été interpelés et avaient répondu présents pour se joindre au mouvement : «#PasUneDePlus». Ceux-ci sont : Boston Pizza, Chez Gérard, La Cage – Brasserie sportive, La Société Microbrasserie, La Vieille Tablée, Le Baril Grill, Normandin, Le Point-Virgule, Restaurant-Bar Le Sabreur, Rock Café, Shaker, St-Hubert.

« C’est grâce à l’implication de différents collaborateurs que notre message rayonnera plus largement et que nous pourrons ainsi espérer qu’il soit enfin entendu », de souligner Isabelle Fecteau, directrice du Havre l’Éclaircie.

En date du 31 mars dernier, il y avait déjà eu huit féminicides en huit semaines. Et maintenant, ce sont 13 femmes qui ont été assassinées depuis le début de l’année. « C’est inconcevable!!!! Derrière chacune de ces femmes, il faut se rappeler qu’il y en a des milliers d’autres qui vivent dans la peur au quotidien », s'est révolté l'organisme.

Ce dernier rappelle également que durant le confinement, l’emprise du conjoint ou de l’ex-conjoint s’est souvent resserrée. Avec les mesures qui s’estompent, ce dernier peut sentir que son contrôle lui échappe, c’est pourquoi il est d’autant plus important pour les femmes de demander de l’aide pour établir des scénarios de protection si elles souhaitent quitter une relation toxique ou pour tout simplement y voir plus clair.

« Et si vous doutez qu’une de vos proches subit de la violence conjugale, n’hésitez pas à lui offrir votre soutien. Plus que jamais, il est temps de se rallier et de dire : «#CestAssez»! », de conclure Havre l'Éclaircie.

Pour en connaître davantage sur l’organisme Havre l’Éclaircie, visitez le site internet de l'organisme ou la page Facebook. Vous pouvez également communiquer par téléphone au 418 227-1025 ou par courriel à [email protected]