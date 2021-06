Retour des ventes de garage à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges autorise de nouveau la tenue de ventes de garage, alors que cette pratique avait été suspendue temporairement en raison de la pandémie de la COVID-19.

Les ventes de garages sont donc autorisées dans la mesure où elles se font dans le respect des mesures sanitaires applicables en zone jaune pour les rassemblements extérieurs sur des terrains privés. La responsabilité d’application de ces mesures revient au propriétaire.

Notons ainsi qu'en zone jaune, la Santé publique permet un maximum de huit personnes à la fois sur un terrain privé tout en respectant la distanciation sociale. Si la distanciation de deux mètres n’est pas possible, le port du masque est alors obligatoire.

Rappelons également que les personnes qui souhaitent tenir une vente de garage n’ont plus à demander un permis. Toutefois, il ya certaines conditions à respecter. Il ne peut y avoir qu'une seule vente de garage par immeuble par année civile, d'une durée maximale de trois jours consécutifs. Aussi, seuls les produits usagés et appartenant au requérant peuvent être vendus, ce qui signifie qu'aucune marchandise acquise dans le but d’en faire le commerce n’est autorisée. Il peut y avoir jusqu'à deux enseignes n’excédant pas 0,6m2 chacune qui peuvent être installées sur les lieux de la vente. Une seule autre enseigne, n’excédant pas 0,3m2, est aussi permise à l’extérieur du site pendant les jours de la vente et doit être enlevée la journée où se termine la vente. Pour terminer, aucun objet ne doit nuire à la visibilité des automobilistes plus spécifiquement pour les propriétés situées à une intersection.

Pour obtenir plus d’information, le Service d’urbanisme est joignable par courriel à [email protected]