La Fondation Moisson Beauce a annoncé ce matin la tenue de son deuxième souper-spectacle virtuel « Sous les Étoiles, en famille », le samedi 21 août à compter de 19 h, sous la présidence d’honneur de Jean-Pierre Thabet, vice-président aux opérations chez Boa-Franc.

« J'ai voulu participer, car j'ai la chance de venir d'une famille privilégiée. Je n'ai pas à me soucier de si mes enfants vont pouvoir manger, alors qu'il y a beaucoup de familles qui ont ces problèmes-là », a expliqué Jean-Pierre Thabet qui prend son rôle très à coeur.

Ce spectacle sera mis en scène par Olivier Loubry et orchestré par Antoine Gratton, multi-instrumentiste accompli. Au moins cinq artistes seront présents. Leur nom seront dévoilés au cours des prochaines semaines sur la page Facebook de Moisson Beauce.

« Que ce soit votre famille de sang, d’amitié, de travail ou d’équipe, la famille est le centre où tout gravite. Ensemble, réunis sous les étoiles célébrez-la! Riez, chantez, dansez, festoyez. Formez une belle galaxie d’entraide et de partage », a indiqué avec enthousiasme Hélène Rodrigue, directrice du comité organisateur et vice-présidente de la Fondation Moisson Beauce.

Un encan sera également tenu pendant le spectacle. Les items seront présentés une semaine avant sur la même page Facebook pour permettre aux participants de commencer à miser et anticiper leurs achats.

Cette année, la Fondation Moisson Beauce, en collaboration avec Le Point Virgule et La Vieille Tablée, offre trois forfaits possibles :

- seulement le lien pour le spectacle virtuel au coût de 30 $

- le souper-spectacle pour deux personnes, comprenant le lien et les repas à La Vieille Tablée, pour 200 $

- le souper-spectacle pour deux personnes, comprenant le lien et les repas au Point Virgule, pour 250 $

Le menu « Bonheur a partagé » est proposé par La Vieille Tablée et se fait en quatre services. Tandis que le menu « La gastronomique » proposé par Le Point Virgule se fait en cinq services, avec une option végétarienne. Le détails est expliqué sur le site internet au moment de la réservation.

Moisson Beauce s'est fixé un objectif de 125 000 $ de profit pour cette soirée, « qu'il faut dépasser » estime le président d'honneur. L'an passé c'était 165 232 $ qui avaient été amassés.

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site internet de Moisson Beauce, dans l'onglet événement.

La date limite de réservation est le mardi 17 août pour les repas et le jour même pour le lien du spectacle.