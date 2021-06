Des peluches thérapeutiques offert à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches

La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches a reçu un don de cinq peluches thérapeutiques de la part de Cogeco Connexion, par l’entremise d’AxionTV Sainte-Marie, cela pour une valeur de 1 000 $.

« La dernière année aura été particulièrement éprouvante pour les personnes en situation de vulnérabilité. Guidés par nos valeurs d’engagement et d’implication, nous souhaitions poser un geste concret dans notre communauté pour apporter notre soutien. Grâce à la complicité de la Société d’Alzheimer Chaudière-Appalaches, nous espérons avec ce don offrir aux personnes ayant la maladie d’Alzheimer chaleur et réconfort », a mentionné Sylvie Plouffe, gestionnaire de la programmation AxionTV Saint-Marie.

En effet, ces compagnons très demandés ont fait leurs preuves dans un contexte thérapeutique auprès des personnes en situation de perte cognitive. Sensibles au son et au toucher, les peluches reproduisent les comportements de vrais animaux de compagnie.

« Les chats robotisés seront utilisés par nos intervenants pour les services de répit de nos centres de jour et de la Maison Gilles-Carle. Les peluches aident à diminuer l'anxiété et la détresse chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En plus d’apporter une présence et un sentiment de sécurité, elles favorisent aussi la discussion avec les intervenants et les proches. C’est un bel outil d'intervention. Nous sommes très touchés et privilégiés d’avoir reçu ce don de Cogeco », a expliqué Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches.

Les dons reçus par l’organisme permettent d’offrir des services d’accompagnement et de soutien hebdomadaire à plus d’une cinquantaine de familles. Il est possible de faire un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches en vous rendant sur leur site Web au https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don ou par téléphone en composant le 1 888 387-1230.