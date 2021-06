Don de 5 000 $ pour la réadaptation en déficience physique dans la région

Un soutien financier de 5 000 $ a été accordé à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) par les mutuelles de la Promutuel Assurances de la Rive-Sud, de la Chaudière-Appalaches et de Montmagny/l’Islet.

Cette somme a été attribuée dans le cadre de la campagne de financement Donnez de l’Espoir, qui se veut un engagement collectif pour la réadaptation en déficience physique dans la région.

« Les membres du conseil d’administration de la Fondation du CRDP-CA remercient la Promutuel Assurances et ses trois mutuelles pour leur contribution financière au bénéfice de toutes les personnes, adultes, aînées, adolescents et enfants, qui obtiennent des services de réadaptation en déficience physique de la motricité, de l’audition, de la vision et du langage », a souligné Michel Lapointe, président de la Fondation du CRDP-CA.

Ce don et tout ceux recueillis par la Fondation du CRDP-CA lors de cette campagne de financement, qui a pour objectif d'amasser 250 000 $, serviront à l’achat d’équipements médicaux à la fine pointe des nouvelles technologies et pour l’aménagement d’une cour extérieure thérapeutique au point de service de Lévis, une première au Québec.

En effet, la Fondation du CRDP-CA a pour mission d’améliorer la qualité des services offerts à la clientèle dans les quatre points de service du Programme de réadaptation en déficience physique situés à Lévis, Montmagny, Beauceville et Thetford Mines par l’achat d’équipements novateurs et par la réalisation de projets qui ont un impact significatif sur la qualité des services offerts à la clientèle.