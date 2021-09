Le CISSS de Chaudière-Appalaches veut contrer l’hésitation vaccinale

Le CISSS de Chaudière-Appalaches s'associe à la Fondation familiale Trottier et au Bercail à Saint-Georges pour établir un projet de sensibilisation et de vaccination contre la COVID-19 dans les milieux à plus grands défis, notamment en Beauce.

Cela, dans le but de rejoindre une partie de la population qui ne prend pas de rendez-vous pour se faire vacciner, sans pour autant être contre le vaccin.

« Peu importe les raisons pour lesquelles certaines personnes ne passent pas à l’action, il y a une clientèle qui a besoin que nous nous investissions différemment avec elle afin de la rejoindre et de lui fournir l’opportunité de bénéficier du vaccin », a précisé le président-directeur général par intérim, Patrick Simard.

Ainsi, ils tenteront, par différentes stratégies, d’aller chercher les personnes qui sont hésitantes ou réticentes à la vaccination afin d’atteindre la cible de 75 % de couverture dans tous les groupes d’âges de la population.

Le projet se déploie en deux axes et cible plus particulièrement, mais pas exclusivement, le territoire de la Beauce où le nombre de cas et d’éclosions a été supérieur à la moyenne durant la dernière année.

Le premier axe s'adresse aux personnes en situation de marginalité et aux entreprises. L'objectif est alors de sensibiliser et de vacciner 500 personnes en situation de marginalité d’ici la fin du projet à l’automne. Qui plus est, 1 % des entreprises de Chaudière-Appalaches, soit 150 entreprises, seront sensibilisé à la vaccination.

Le second axe se passe sur les médias sociaux. En effet, une page Facebook « Échangeons sans jugement » sera ouverte afin de proposer un lieu d'échange, de discussion et d'information pouvant alimenter la décision face à la vaccination contre la COVID-19.

Toutes les opinions sont les bienvenues, si elles sont émises dans le respect et si elles ne dénigrent pas celle des autres.

« La Fondation familiale Trottier est fière de pouvoir offrir un soutien à ce projet, qui permettra de protéger les résidents de Chaudière-Appalaches en augmentant la vaccination avec des actions bien ciblées dans la communauté », a déclaré Claire Trottier, membre du conseil de la fondation.