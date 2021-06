Un VacciBus en Chaudière-Appalaches pour les prochaines semaines

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a lancé aujourd'hui son VacciBus qui sillonnera tout le territoire de la région au cours des prochaines semaines afin de promouvoir et d’administrer les vaccins contre la COVID-19, et ce, sans rendez-vous.

Il est installé à partir de 12 h 30 dans le stationnement du centre de services Desjardins à Beauceville, et il y restera jusqu’à 18 h 30 ce soir.

C’est Marie-Ève Tanguay, la directrice de la vaccination en Chaudière-Appalaches, qui a présenté ce nouveau service qui vise à aller chercher une plus grande couverture vaccinale.

« Le but de ce projet est de se rapprocher de la population. On pourra ainsi augmenter le taux de vaccination de première dose et faciliter l’administration de la deuxième dose », a-t-elle précisé.

Pour atteindre plus de citoyens, le VacciBus, qui a une capacité maximale de 300 personnes par jour, se rendra entre autres dans les campings ou à divers événements.

« Souvent, les jeunes viennent se faire vacciner dans ce genre de site, alors qu’il ne le ferait pas sinon. On a beaucoup de retours des jeunes qui apprécient les initiatives de ce genre, car ils ne prennent pas le temps de faire la démarche pour prendre un rendez-vous », a expliqué Marie-Ève Tanguay.

Le VacciBus est un véhicule hybride prêté par la Ville de Lévis qui regroupe un chauffeur, une agente administrative qui prendra les informations de la personne pour l’enregistrer sur Clicsanté, un aide de service et deux vaccinateurs qui s’occuperont évidemment de l’administration du vaccin. Précisons que c’est le vaccin Pfizer qui sera donné.

Les lieux de destination du bus sont ajustés en fonction de la couverture vaccinale.

« On travaille en étroite collaboration avec la santé publique qui nous guide sur les taux de couverture vaccinale en Chaudière-Appalaches. Aussi, un comité s’occupe de planifier les activités du VacciBus pour se rendre dans les municipalités où la vaccination est plus faible », a précisé Mélanie Dupuis, chef des équipes mobiles pour les territoires des Etchemins, Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et Appalaches et gestionnaire responsable du VacciBus.

Pour connaître les lieux visités, il suffit de se rendre sur le site internet du CISSS de Chaudière-Appalaches ou de suivre les nouvelles sur la page Facebook.