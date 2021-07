Les affaires vont bon train pour le jeune Malik, de Saint-Benoît-Labre, qui s’est lancé dans la vente de bois pour feu de camp en mai dernier.

Quelques jours après la sortie de notre article, le garçon âgé de 10 ans s’est rendu avec ses parents, au Grand marché à Québec, pour participer à la journée des jeunes entrepreneurs. Cet événement l’a beaucoup inspiré d’après les mots de sa maman, Dominique Saint-Pierre.

« Ce jour-là il y avait plusieurs journalistes présents. Et lors d’une entrevue avec Le Soleil, Malik s’est fait questionner sur ces projets futurs. Instinctivement, il a répondu qu’il souhaitait faire des sous-verres avec les retailles de son bois. »

La semaine passée, Louis Carrier, le propriétaire d’un commerce de la municipalité, a offert à Malik un espace de vente pour qu’il puisse avoir un deuxième point de service. Le premier étant directement sur son terrain familial dans le 9e rang à Saint-Benoît-Labre.

Pour l’agrandissement de ce projet, Malik et son papa ont construit une deuxième cabane, plus grande, sur laquelle sont disposées de grosses affiches. Une fois de plus, la générosité locale a soutenu ce Beauceron alors que Pierrot Enseignes & Lettrage lui ont offert ses pancartes par commandite.

En une semaine, il a déjà vendu 12 paquets dans le village en plus des quelques lots vendus à la maison.

« Malik est vraiment content ! Et ça le tient bien occupé. Il a maintenant un plus gros trailer. Il s’en va dans le bois avec et fait ses affaires. On l’aide aussi et on lui a fait des petites cartes d’affaires qu’on accroche sur chaque lot. »

Dominique est agréablement surprise par l'ampleur que prend la petite entreprise Le bois du rang 9 créée par son fils. Résidente d’un rang peu passant, elle n’aurait jamais imaginé que ça aurait été aussi loin.

« Mon beau-père a également emporté dans le projet et il l’aide dans le bois. C’est vraiment beau ! Tout le monde y met son petit grain de sel, c’est génial. Il est heureux, il est occupé, dehors, et il trippe ! »