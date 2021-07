Des élèves de la polyvalente Bélanger rendent hommage à leur confrère

Laurie Poulin et Maude Tanguay, deux élèves de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin, ont réalisé un projet de commémoration en l’honneur de Charles-Antoine Poulin, leur confrère décédé accidentellement le 15 juin 2020.

Sur le terrain de l’école, elles ont planté un arbre, accompagné d’une plaque commémorative sur laquelle une photo de Charles-Antoine et un message à sa mémoire y sont inscrits.

Pour les instigatrices du projet et pour tous les élèves de la polyvalente, c’était une façon de rendre hommage à leur ami « Charlo », reconnu pour son grand sens de l’humour, sa joie de vivre et sa passion pour les sports. Sa présence manquera certainement à ses confrères et à ses consoeurs. Cet espace deviendra pour eux un endroit pour se recueillir.

L’inauguration de cet hommage a eu lieu le 15 juin dernier en compagnie de la famille. Lorsque la cohorte de Charles-Antoine graduera et quittera la polyvalente en 2023, la plaque sera remise à ses proches.