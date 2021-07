Les cadets de Chaudière-Appalaches se surpassent

Une dizaine de cadets de la région de Chaudière-Appalaches ont participé les 10 et 11 juillet aux activités locales de jour (ALJ) à Sainte-Marie-de-Beauce et dans le sentier de randonnée de Saint-Léon-de-Standon.

Les cadets, qui ont pris part aux ALJ, ont eu la chance de faire un circuit de vélo de montagne à Sainte-Marie. Le lendemain, ils ont fait une randonnée de 12 km en montagne dans le sentier de Saint-Léon-de-Standon.

Les cadets ont démontré beaucoup de volonté et de ténacité pour atteindre le sommet du mont des Méandres lors de la randonnée. Les participants ont tous affirmé que la vue du haut de la montagne était magnifique.

Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent la bonne forme physique dans un climat sûr et valorisant. C’est une organisation jeunesse qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.

Les activités du Programme des cadets reprendront dès l’automne. Si vous êtes intéressés par le Programme des cadets ou si vous souhaitez trouver un corps ou escadron de cadets près de chez vous, visitez le site www.canada.ca/devenir-cadet.

Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite, la sergent Maude Asselin, du Corps de cadets royaux de l’Armée canadienne (CCRAC) 2948 La Frontière Sainte-Justine, le sergent Wyatt Cantin, du CCRAC 2898 Sainte-Marie et la caporal-chef Kim Gauthier, du CCRAC 2765 Lac-Etchemin en randonnée dans le sentier de Saint-Léon-de-Standon lors des activités locales de jour des 10 et 11 juillet.

Avec la collaboration de l'enseigne de vaisseau de première classe Julie Audet, représentante des affaires publiques de l’unité, Zones Québec.