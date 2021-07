Lucie Bélanger devient Gouverneure des Clubs Lions du District U-2

Lucie Bélanger, du Club Lions de Sainte-Marie, a été nominée au poste de Gouverneure des Clubs Lions du District U-2 pour un mandat d'un an.

Celui-ci fait partie des quatre Districts de la province qui regroupe les régions de la Beauce, de la Rive-Sud de Québec, de la région de Québec, de Portneuf, Montmagny-L’islet, Lotbinière, Charlevoix, Saguenay Lac St-Jean et de la Mauricie.

Celle qui est reconnue pour son dévouement, son implication, son leadership et la passion de servir la communauté, accompagnera les Clubs Lions dans la réalisation des activités de services ainsi que dans la contribution au mieux-être collectif de chacune des communautés.

Les Clubs Lions supportent les causes suivantes : vue, cancer infantile, diabète, environnement et la malnutrition. La participation active au bien-être social et moral de la communauté fait partie, entre autres, de sa mission. Celle-ci s’exerce par un service bénévole de la part d'hommes et de femmes dévoués et convaincus.