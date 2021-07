Une journée de soccer pour échanger avec les nouveaux arrivants

C'est le dimanche 18 juillet dernier qu'avait lieu la journée interculturelle du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord. Pour l'occasion environ 300 personnes ont participé à un mini-tournoi de soccer amical entre nouveaux arrivants.

L'activité s’est déroulée sur le terrain de soccer synthétique de la ville de Sainte-Marie.

Les intervenants de l’équipe en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord étaient sur place pour accueillir les visiteurs et les guider. En plus de jouer au soccer, les participants ont eu l'occasion d’échanger avec des gens de différentes nationalités, de danser et de chanter au son de la musique. Des policiers de la Sûreté du Québec étaient également présents pour participer.

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord souligne que cette occasion a permis de beaux moments d'échange entre les nouveaux arrivants et les locaux.

Les participants étaient natifs de divers pays tels que l’Algérie, la Colombie, le Congo et la Tunisie, etc. Ceux-ci étaient des résidents de différentes villes d’un peu partout au Québec.

Liliana Arcila, agente d’intégration et de sensibilisation en immigration, en profite pour remercier les joueurs des diverses équipes présentes, l’Association de Soccer de Sainte-Marie pour le prêt de matériel ainsi que la Sûreté du Québec pour sa participation.