Les bords plats : accessoire luxe des beaux jours

L’été est là, l’occasion de profiter de vacances bien méritées, qui plus est, après une année relativement compliquée. Qu’il est bon de retrouver la plage avec le soleil brillant et le doux bruit des vagues. Cependant, pour profiter pleinement de cette période, il convient d’arborer les bons accessoires. Alors, joignez l’utile à l’agréable et profitez de vos vacances en optant pour les bords plats. En effet, ce type de chapeau fait partie des grandes tendances du moment. Il est plutôt confortable et permet de protéger votre visage contre les rayons du soleil. Focus sur les bords plats.

Où trouver le chapeau idéal pour femme ?

Généralement conçu avec une matière résistante et solide tout en étant souple, ce type d’accessoire résiste à la chaleur. C’est donc un des meilleurs choix lorsque vous devez sortir en plein canicule.

Étant donné que ce sont des accessoires, vous pouvez les trouver dans les magasins de vêtements et d’accessoires. Toutefois, vous pouvez éviter cette étape en optant pour l’achat en ligne. Au Canada, il existe une multitude de boutiques en ligne permettant d’acheter un cadeau génial tel qu’un chapeau pour femme. Votre femme et votre mère ne seront qu’éblouies par ce magnifique accessoire de beauté.

Les atouts des chapeaux aux bords plats

Sans conteste, les chapeaux ayant des bords plats ont toujours su enivrer les femmes. Idéal pour l’été, surtout lors des vacances à la plage, ce type de chapeau rafraîchit et permet un meilleur confort au niveau du visage. Ces beaux chapeaux soulignent le regard sans le voiler.

Ces charmants accessoires peuvent également sublimer votre tenue lors d’une cérémonie. Ils accompagnent ainsi une belle robe bohème ou un tailleur pantalon, selon le cas.

Une large gamme de choix

Il existe une large gamme de choix si vous souhaitez acheter un chapeau à bord plat. Les matières diffèrent tout comme les designs. Tous les goûts y trouveront leur bonheur, des fans du Far Ouest jusqu’aux accros à la mode. Dans tous les cas, ce type de chapeau reste intemporel et intègre facilement le dressing d’une femme tendance.

Pour ce qui est des couleurs, celles-ci ne manquent pas. En effet, le marché offre une multitude de variétés de chapeaux aux bords plats aux couleurs toujours plus diversifiées.

Quid du prix de cet accessoire tant prisé

Comme tous les autres accessoires de mode, le chapeau au bord plat s’acquiert pour seulement quelques dizaines de dollars. Il faut toutefois souligner que certains modèles peuvent paraître plus onéreux par rapport à d’autres, selon la matière et le design.

Ainsi, pour une dizaine de dollars, vous pouvez vous procurer un beau chapeau de paille avec des bords plats. Néanmoins, si vous souhaitez vous différencier, le prix peut être légèrement plus élevé.