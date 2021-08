Découvrir ses compétences avec l’intelligence artificielle 

Vous recherchez du travail ou vous envisagez de changer de carrière? Vous pourriez bientôt voir apparaître un nouvel outil numérique qui vous permettra de découvrir des compétences cachées dans votre CV.

Neuligent, une entreprise du Québec, propose en effet des outils de gestion de compétences enrichis par l’Intelligence artificielle et la psychométrie 360° qui vont changer la façon de vous mettre en valeur et de développer vos compétences.

Comment vos compétences seront repérées facilement par les entreprises?

Tout commencera lorsque vous répondrez à une offre d’emploi sur la page carrière d’une entreprise ou d’une organisation qui possède Totam, un outil d’acquisition et de traitement des candidatures intelligent propulsé par Neuligent.

Vous serez invité.e.s à télécharger votre CV et à passer plusieurs tests psychométriques. Le système d’exploitation intelligent fera le reste ! Ainsi vous pourrez être qualifié.e non seulement par vos compétences, mais également par vos autres forces vives.

Vous pourrez d’ailleurs ajouter d’autres caractéristiques qui vous représentent telles que vos compétences transversales et ainsi laisser voir tous les avantages que vous représentez pour l’entreprise. Pour cela vous n’aurez qu’à choisir les mots clefs qui vous définissent le mieux dans une liste normalisée à cet effet.

Participer à la recherche du bien-être des personnes au travail

Comme ces outils de gestion de compétences capturent l’information à partir de personnes uniques comme vous, le croisement massif de données par l’intelligence artificielle permet donc d’améliorer l’analyse en continu. Ainsi, votre profil viendra enrichir les recherches qui sont menées tant sur les compétences que sur ce qui encourage une personne à se développer. C’est pourquoi vous pourrez en avoir le bénéfice en retour, soit lors d’un changement de poste ou dans l’entreprise qui emploie et qui utilise ce système RH-IA de gestion des talents.

Neuligent mène ses recherches en partenariat avec l’ESG-UQAM au Québec, notamment sur le profil psychométrique 360o. Elles visent à faire avancer les sciences comportementales et en apporter les bénéfices jusque dans les entreprises afin de favoriser l’épanouissement des personnes et une organisation optimale du travail.

Démocratiser les outils de psychométrie au profit du bien-être en emploi fait en effet partie des objectifs visés. C’est pourquoi, lorsque vous propulsez votre candidature à travers des systèmes technologiques locaux, vous participez également à faire partie de cet écosystème responsable.

Votre apport en tant que bénéficiaire des outils de gestion de compétences avec l’IA

Avec la pandémie, de nombreuses personnes se sont rendu compte qu’elles pouvaient faire une réelle différence dans l’économie locale, en portant une attention particulière sur la consommation de produits et services.

Elles ont ainsi réalisé que les entreprises du Québec, en plus d’être innovantes et à la fine pointe de la technologie, possèdent également un atout majeur. Elles proposent des services dans les deux langues officielles et notamment en français.

Être à l'affût de ces informations est donc une bonne pratique lorsque vous transigez avec des outils numériques, car vous participez ainsi à renforcer l’utilisation de solutions technologiques liées à l’intelligence artificielle et aux ressources humaines dans votre langue natale ou de travail.

La plupart des PME œuvrant avec l’intelligence artificielle au Québec se sont également engagées de façon éthique en signant la déclaration de l’IA responsable de Montréal. Ainsi vous aurez davantage de certitude sur le soin qui sera apporté à la confidentialité de vos données.

Comment encourager une PME qui œuvre à valoriser votre potentiel?

Vous aimeriez encourager ces recherches et bénéficier en retour pour vous et vos enfants d’un futur où les personnes seront choisies sur leurs compétences acquises et celles qu’elles ont la capacité de développer? Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous, à consulter les articles et à vous intéresser aux projets de recherches et aux outils RH-IA et de gestion de compétences de Neuligent.