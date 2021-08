La Sûreté du Québec fait aussi de la prévention à vélo

Les agents Caroline Boisselle et Marc Champagne de la MRC Beauce-Sartigan ont patrouillé en vélo dans les parcs et sur les pistes cyclables de Saint-Georges et de Notre-Dames-des-Pins, le 1er août, afin de faire de la prévention.

Ces deux agents ont rencontré plusieurs cyclistes, principalement des touristes et leur ont transmis des conseils et de l’information sur la circulation à vélo.

Notons que la présence des patrouilleurs à vélo a été accrue au cours des dernières semaines en raison de la saison estivale.

Sécurité routière

Vers la fin de leur journée, les policiers Boisselle et Champagne ont effectué une opération de sécurité routière à l’angle de la 1ère avenue et de la 16e rue à Saint-Georges.

Lors de cette opération, ils ont remis trois constats d’infraction, dont deux pour le non-port de la ceinture de sécurité et un pour un véhicule automobile non assuré.