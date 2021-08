Des ateliers pour se décider à vieillir chez soi ou déménager

L’Association coopérative d’économie familiale - Appalaches Beauce Etchemins (ACEF-ABE) présentera son programme de dix ateliers pour aînés et leurs proches, intitulé « Vieillir chez soi ou déménager? », à partir du mois dans septembre dans les cinq MRC de son territoire.

Ainsi, les personnes concernées en Nouvelle-Beauce, dans les Etchemins, en Robert-Cliche, en Beauce-Sartigan et dans les Appalaches, pourront profiter de ces ateliers expérimentés au cours de l'hiver et du printemps 2020 auprès de 151 participants.

Ceux-ci ont pour objectif d’offrir de l’informations et des outils contribuant à conserver sa qualité de vie et son autonomie le plus longtemps possible. Ils ont été mis en place grâce à un aide financière de 154 910$, obtenue récemment dans le cadre du Programme Québec ami des aînés (QADA) auprès du Secrétariat aux aînés – Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Pour atteindre cet objectif, le programme présente des informations permettant de :

● Dresser un portrait clair de sa situation personnelle menant à des choix éclairés qui tiennent compte de différents aspects : budget, besoins, désirs, etc.;

● Être informé des services et des ressources disponibles dans son milieu de vie pour vieillir en sécurité et préserver son autonomie;

● Connaître ses droits, ses ressources et ses recours pour vivre dans la dignité.

Le programme est offert à un coût de 25$ par participant. Il comprend dix ateliers de 90 minutes, suivis d'un café-rencontre pour partager et poser ses questions, ainsi qu'un guide du participant contenant tout le matériel présenté lors des ateliers et des activités complémentaires sur le site Internet.

Notons qu'une formation informatique individuelle peut être offerte gratuitement à tous les participants qui en ont besoin.

Le nombre de participants est limité et l'ACEF-ABE s’engage évidemment à respecter les règles sanitaires émises par la Santé publique.

Pour connaître tous les détails rendez-vous sur https://vieillirchezsoi.org/ .