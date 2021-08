Quatre différents types de prêts à connaître

Que ce soit pour financer un projet ou lancer votre entreprise, plusieurs types de financement sont à votre disposition. Selon l’institution financière que vous choisissez, votre situation et vos attentes, certains prêts financiers possèdent plus d’avantages que d’autres. Apprenez-en plus sur les différentes options qui s’offrent à vous avec ces explications sur quatre prêts populaires au Québec.

Le prêt sans enquête de crédits

Le prêt sans enquête de crédit est très rapide à obtenir et se caractérise par un dépôt immédiat d’argent dans votre compte sans vérification de crédit. Le montant accordé par cette solution de financement varie généralement entre 200 et 1250 $. Son taux d’intérêt est variable et supérieur à celui des autres types de financement. Avec un remboursement flexible, le prêt sans enquête de crédit est très apprécié par ceux qui vivent une situation urgente ou possèdent une mauvaise cote de crédit.

La marge de crédit

La marge de crédit est un prêt rapide qui peut vous dépanner lors d’un imprévu ou vous aider à lancer un projet. Offert par l’institution financière de votre choix, ce prêt vous permet d’accéder à un montant d’argent préautorisé. La flexibilité de la marge de crédit est avantageuse, car vous aurez seulement un remboursement minimum à effectuer par mois et le rythme de remboursement du montant restant demeure à votre entière discrétion. Le montant minimal à payer correspond le plus souvent à la somme totale des intérêts. D’autre part, les taux d’intérêts sur les marges de crédit sont souvent plus bas que ceux des autres types de prêts, bien qu’ils soient variables et non garantis. Les principaux types de marges de crédit sont hypothécaire, personnelles et étudiantes.

Le prêt personnel

Le prêt personnel est une bonne alternative à la marge de crédit si vous manquez de discipline en ce qui a trait aux remboursements. Ce type de prêt est idéal pour financer tous les moments importants de votre vie, tels que l’arrivée d’un bébé ou l’achat d’une maison. À taux fixe pour simplifier vos finances ou à taux variable pour épargner si le taux d’intérêt baisse, le prêt personnel est une solution de financement souple et pratique.

L’avance de fonds sur les cartes de crédits

Plus accessible que la solution financière de la marge de crédit, les avances d’argent sur la carte de crédit sont destinées aux personnes souhaitant emprunter d’importantes sommes, c’est-à-dire supérieur à 2000 $. Les avances d’argent ont des taux d’intérêts souvent plus élevés, qui varient entre 1 et 7% selon l’institution financière de la carte de crédit. Ce type de prêt ne bénéficie pas du délai de grâce, ce qui signifie que vous devrez payer les intérêts dès le retrait de votre avance de fonds. Assurez-vous d’avoir l’argent disponible dans votre compte pour remplir ce paiement.