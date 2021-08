Samuel Poulin offre 100 sacs à dos pour des enfants défavorisés

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a remis 100 sacs à dos neufs au Club Inner Wheel de Saint-Georges. Le but est de les distribuer à des familles moins favorisées. C’est une première pour M. Poulin.

Les enfants trouveront dans leur sac une carte-cadeau de 50 $ destinée à l’achat de matériel scolaire dans les commerces de la région.

« La rentrée scolaire est un stress pour plusieurs familles. Il était primordial pour moi d’aider et d’appuyer les enfants ainsi que les parents ayant des défis financiers. La réussite scolaire commence également avec un bon sac d’école. C’est important pour la confiance. Je trouvais essentiel de coopérer avec les membres du Club ayant une grande expertise et une connaissance profonde des besoins de nos familles. Merci au Club Inner Wheel de prendre soin de notre monde », a exprimé le député de Beauce-Sud par voie de communiqué.

L’organisme de Saint-Georges marraine depuis 1983 dix écoles primaires de la ville et des environs. Les bénéficiaires sont désignés par la direction des écoles ou par le centre de service scolaire. Ils sont vêtus et nourris grâce aux dons.

« Au nom des petits, nous tenons à remercier M. Poulin de son aide. Cette nouvelle initiative fera certainement toute la différence pour la rentrée scolaire des enfants et contribuera à leur réussite et à leur valorisation. Le Club est heureux de compter sur la générosité de nombreux donateurs dont fait partie Samuel chaque année. Merci d’avoir pensé à notre œuvre à l’occasion de la rentrée. Cette aide importante nous permet de poursuivre notre mission auprès des enfants dans le besoin de Saint-Georges et des environs », de dire Louise-Andrée Doyon, présidente du Club Inner Wheel à Saint-Georges

Des années d’aide

Depuis sa fondation, le Club Inner Wheel de Saint-Georges a remis plus d’un demi-million de dollars dans sa communauté. Annuellement, le Club distribue de 30 à 50 sacs d’école pour la rentrée.

L’augmentation significative cette année du nombre de sacs donnés et l’achat d’une carte-cadeau sont des premières pour le Club. Ceci représente un don de 8 700 $ du budget discrétionnaire du député.