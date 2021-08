Comment rester bien hydraté cet été?

En général, l'été est synonyme de moments agréables sous le soleil. Malheureusement, quand la température dépasse un certain seuil, cette période de l'année peut devenir un véritable cauchemar: transpiration, irritabilité, maux de tête et autres inconforts liés à la déshydratation. Voici donc quelques conseils pour éviter de se retrouver dans cette situation et vivre sereinement la saison estivale.

Varier les boissons

Il n’est pas toujours facile de rester hydraté, surtout lorsque l’eau n’est pas votre boisson favorite. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à varier les plaisirs. Vous pouvez par exemple vous préparer un grand verre de thé glacé. Il est aussi possible d’aromatiser votre eau en infusant des aliments frais comme la fraise, la menthe et le bleuet.

Toutefois, limitez votre consommation d’alcool et de boissons sucrées et gazeuses. Si vous aimez les jus de fruits, choisissez plutôt une boisson sans sucre ajouté comme un jus de canneberge biologique.

Boire beaucoup d’eau

Bien qu’il existe de nombreux types de boissons, sachez qu’il est primordial de boire de l’eau pour étancher sa soif. La quantité à boire varie selon l'âge, le poids et l'activité de chacun. Mais l'idéal serait de consommer environ 2 litres par jour, surtout lorsque la température grimpe.

Par ailleurs, il ne faut pas attendre d’avoir soif pour boire. Il est préférable de prendre de petites gorgées à plusieurs reprises au cours de la journée. Vous pouvez aussi mettre en place un rituel afin de ne pas oublier: un grand verre d’eau au réveil, un verre avant le repas, un autre après…

Manger des fruits et des légumes

Il est important de faire attention aux aliments que contiennent nos assiettes. Au lieu de consommer beaucoup de viandes, mangez plutôt des légumes afin de combler vos besoins hydriques. En effet, les légumes contiennent 95% d’eau. En plus des repas, n'hésitez pas à en grignoter lors des collations.

Nous vous encourageons également à manger beaucoup de fruits. Préférez les fruits qui sont riches en eau et qui ne sont pas trop sucrés. C’est le cas de la pastèque, du melon et des pêches par exemple.

Rester au frais

Lorsqu’il fait chaud, il ne faut pas seulement faire attention aux boissons et aux aliments. Pour ne pas se déshydrater, il est aussi essentiel de limiter les pertes en eau. Pour cela, restez au frais afin de ne pas transpirer davantage. En effet, évitez de pratiquer des activités à l'extérieur, surtout pendant les heures les plus chaudes de la journée. C’est important, surtout pour les enfants et les personnes âgées qui se déshydratent assez facilement.

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreuses façons de s’hydrater lors des canicules. Entre autres, n’oubliez pas d'aérer votre intérieur afin d’assurer votre confort le jour comme la nuit.