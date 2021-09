La FADOQ est venue faire un tour en Nouvelle-Beauce

Guy Bonneau, président de la FADOQ régions de Québec et Chaudière- Appalaches accompagné par Michel Beaumont, directeur général et plusieurs membres du conseil d’administration, se sont rendus mercredi au Centre récréatif de Sainte-Marie à la rencontre des membres.

Ils se sont entretenus avec les membres des conseils d’administration des 10 clubs de la Nouvelle-Beauce, qui regroupent 2 800 membres.

Cet escale fait partie de la tournée des 14 secteurs subdivisés dans les deux régions administratives de Québec et de Chaudière-Appalaches.

« Avec les derniers mois, les membres veulent en savoir plus sur ce qui est possible ou non pour les activités des clubs. Depuis les débuts, la clientèle aînée a respecté l’ensemble des demandes et des règles sanitaires demandées par la Santé publique. Tout le monde veut que la vie reparte, non pas comme avant, mais avec une nouvelle réalité. Nos membres aussi sont impatients de pouvoir se regrouper à nouveau et sociabiliser », de dire le directeur général, Michel Beaumont.