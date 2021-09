IGA extra Boucherie Veilleux offre des denrées à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce pendant 3 ans

Le IGA extra Boucherie Veilleux devient un partenaire pour trois ans avec l’organisme la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et Centre de Pédiatrie Sociale. Dans le cadre de cette entente, l’organisme pourra se procurer des denrées d’une valeur totale de 30 000 $.

Le propriétaire du IGA extra veut contribuer à vaincre l’insécurité alimentaire en Beauce en fournissant des denrées qui pourront être distribuées et transformer lors des cuisines collectives. M. Veilleux collabore depuis une quinzaine d’années avec la Maison de la Famille.

« L’insécurité alimentaire est un véritable problème de société et trop de familles en souffrent », dit Francis Veilleux. « Ce don en denrées alimentaires permettra à l’organisme la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et CPSC de venir en aide à un plus grand nombre de personnes démunies. Chaque geste peut faire une grande différence dans leur quotidien. »

« La générosité du IGA extra Boucherie Veilleux nous va droit au cœur », déclare quant à elle Luce Lacroix, la directrice générale de l’organisme la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et CPSC. « Je suis très reconnaissante de cette relation de confiance qu’on a bâtie avec les années. Cette générosité aura un réel impact sur notre organisation et sur les services en sécurité alimentaire que nous offrons à la population. Je remercie sincèrement M. Veilleux et son équipe pour cette marque de confiance. »