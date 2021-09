Les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan pour aider les enfants atteints de cancer

L'association Leucan, pour les enfants atteint du cancer, s'est associé à la bijouterie Mia pour une 8e édition en mettant en vente un nouveau modèle des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan. Ce nouveau modèle, disponible pour adulte et enfant, est disponible dès maintenant en quantité limitée.

Pour cette campagne 2021-2022 des boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan, plusieurs femmes sont à l’honneur.

On retrouve avant tout, les deux jeunes porte-paroles de Leucan qui ont également participé à la campagne en posant pour la promotion de la boucle d’oreille cette année, Mélodie St-Laurent, 2 ans, atteinte d’une tumeur de Wilms, et Laurie Lagacé, 16 ans, atteinte d’un lymphome Hodgkin.

« Leucan est présente à 100 % dans cette dure épreuve. L’accompagnement qu’elle offre est comme une béquille, elle permet de souffler un peu. En participant à la campagne de la boucle d’oreille de l’Espoir Leucan avec Mélodie, nous espérons montrer aux gens que les enfants sont beaucoup plus qu’une maladie. Ils représentent la force, la résilience et la beauté naturelle », a raconté Marie-Ève Turgeon, mère de Mélodie.

Aussi, il y a le retour de plusieurs ambassadrices ainsi que l’arrivée de nouvelles :

- Abeille Gélinas, DJ et animatrice;

- Eve Salvail, DJ et mannequin

- Frédérique Guay, animatrice;

- Julie Houle, animatrice;

- Katerine Savard, médaillée olympique en natation;

- Lydia Bouchard, conceptrice, metteur en scène et chorégraphe;

- Marianne St-Gelais, médaillée olympique en patinage de vitesse et conférencière;

- Marie-Christine Leblanc, animatrice et auteure;

- Marie-Christine Proulx, animatrice

- Marie-Ève Janvier, chanteuse et animatrice;

- Naadei Lyonnais, mannequin, auteure, compositrice, interprète et animatrice;

- Varda Étienne, animatrice, auteure et femme d’affaires.

Se procurer les modèles

En se procurant le nouveau modèle de la boucle d’oreille de l’Espoir Leucan, chaque acheteur devient ainsi un fier sympathisant de Leucan et aide l’Association à poursuivre sa mission de venir en aide aux enfants atteints de cancer, comme Mélodie et Laurie.

Le modèle pour adulte se décline en quatre couleurs : or, argent, or rose et noir, alors que celui pour enfant est disponible en trois couleurs soit or, argent et or rose. Les boucles d’oreilles de l’Espoir Leucan sont sécuritaires, hypoallergéniques et ne ternissent pas, puisqu’elles sont faites en acier inoxydable.

Encore une fois cette année, une quantité limitée de 8 000 paires de boucles d’oreilles seront offertes, permettant à Leucan d’amasser un montant de 160 000 $. Elles coûtent respectivement 30 $ + taxes pour les adultes et 25 $ + taxes pour les enfants.

Pour chaque paire vendue, Mia bijoux remettra 20 $ à Leucan.

Elles sont disponibles dès maintenant sur le site web de Mia bijoux ainsi que dans tous les kiosques Mia.