Reprise des rencontres du Club Toastmasters

Les rencontres du Club Toastmasters de Saint-Georges ont repris mais ont maintenant lieu à la salle paroissiale de Saint-Georges Ouest.

Elles ont lieu les mercredis de 19 h à 20 h 30.

Les mesures sanitaires de la Santé publiques ont été mises en place: désinfection des mains, distanciation, masque obligatoire lors des déplacements (sauf lorsqu'assis) ainsi que désinfection des tables, chaises et objets utilisés.

Une réservation est nécessaire pour assister à une rencontre afin de contrôler le nombre de places assises.

Pour plus d’information et réserver une place, prière de communiquer avec le président Gilles Lessard ([email protected] - 418-228-8263) ou Cathy Breton, v-p relations-publiques ([email protected] - 418-225-7874). On peut également se renseigner sur la page Facebook de l'organisation.