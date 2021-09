Journée québécoise du parrainage civique: Marco Calliari de passage à Saint-Georges

Le compositeur Marco Calliari sera au Roy de la Pomme à Saint-Georges de 11 h à 15 h, à l'occasion de la Journée québécoise du parrainage civique qui se tient annuellement le 25 septembre.

Marco Calliari se trouve être le porte-parole du Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC). Ensemble ils lancent un nouveau clip musical à partir la chanson Celestina, qui parle de l'institutionnalisation subie à cause de la différence, afin de célébrer cette journée spéciale, intitulée la « Journée P- Partage, Parrainage ».

« Ce texte me touche particulièrement, car il s'agit d'une histoire personnelle vécue par ma famille et ma grande tante vivant avec une limitation intellectuelle. Pour moi, cette chanson montre encore plus la nécessité d'un mouvement comme le parrainage civique pour tendre la main vers les gens qui en ont besoin », a témoigné Marco Calliari.

Ce clip, diffusé sur les réseaux sociaux de l'organisme, dont YouTube, ainsi que sur parrainagecivique.com, met aussi en vedette Elena Bonetti, une personne vivant avec une limitation.

« L'objectif est de montrer l'intégration et l'inclusion sociale grâce au mouvement du parrainage civique, mais surtout grâce à l'amitié, le partage, la bienveillance, et l'aide que doit leur porter la société. La réalité des personnes vivant avec une différence dans la vie est malheureusement tout autre puisque c'est souvent synonyme d'indifférence », a expliqué Loc Cory, directeur général du RQPC.

Partager l'amitié en devenant bénévoles

Les organismes de parrainage civique proposent aux citoyens de faire une différence concrète simplement en partageant un peu d'eux-mêmes, de leurs personnalités, de leurs passions, de leurs rêves avec des personnes se sentant esseulées socialement; une situation amplifiée par la Covid-19.

Le mouvement du parrainage civique représente plus de 875 jumelages actifs dans la province. Toutefois, il y a encore plus de 600 filleuls en attente d'un bénévole qui leur consacre temps et amitié, permettant aux bénéficiaires de briser leur solitude, d'améliorer leur qualité de vie et de développer leur autonomie afin de mieux s'intégrer dans leur milieu.

Le site parrainagecivique.com permet de trouver rapidement les coordonnées de l'organisme le plus près de chez soi grâce à une carte interactive.

Les bénévoles potentiels peuvent également trouver réponse à toutes leurs questions en appelant sans frais au 1-877 Parrain (1-877-727-7246).

À propos du parrainage civique

Le parrainage civique consiste à jumeler un citoyen ou une citoyenne bénévole avec une personne marginalisée par ses incapacités (déficience intellectuelle, santé mentale, handicap physique). Cette personne bénévole n'agit pas à titre de professionnel.

Le jumelage est avant tout une relation de personne à personne, une relation égalitaire, basée sur la réciprocité. Le parrainage civique vise à favoriser la participation sociale de la personne filleule. Son action contribue à la création d'une société plus juste et plus humaine. Ses participants deviennent des agents de changement social.