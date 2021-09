Un don de 4 000 $ à la polyvalente de Saint-Georges pour les élèves dans le besoin

Les membres du Club automobile Beauté d’acier et certains commerces et entreprises de Saint-Georges ont fait un don de 4000 $ à la polyvalente de Saint-Georges.

Cette donation permettra d’aider des élèves qui sont dans le besoin afin d’acheter des articles scolaires et des vêtements.

Pour Pascal Lacasse, animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire de la polyvalente, « Ce don contribuera même à augmenter chez ces élèves leur estime de soi, leur confiance et leur détermination pour leurs études ».

Les entreprises qui ont contribué en plus du club : Fournier Autos Prestige/Alien Performance, G.L. Électrique, Husky Portes et Fenêtres, IGA (Anne-Marie Rodrigue), Immeubles Sylvio Veilleux, Kapta, Marimoc, Menuiserox, Peinture Pierre Tanguay, RBC Dominion, Services Financiers JVR, Toitures de Beauce, Tousignant Rodrigue Veilleux Mathieu Notaires et Usimax.