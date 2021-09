Il existe de nombreuses espèces de fourmis qui peuvent être trouvées dans et autour de la maison. La plupart ne sont guère plus que des ennuis, bien que plusieurs espèces puissent également mordre ou piquer lorsqu'elles sont menacées. Pour la plupart, cependant, les fourmis sont des parasites relativement inoffensifs par rapport à d'autres insectes. Mais un type de fourmi pose un réel problème dans les foyers humains : la fourmi charpentière, qui peut causer des dommages importants et coûteux aux bâtiments en raison de son habitude de creuser des tunnels dans du bois mou et en décomposition.

Les fourmis charpentières sont originaires des zones forestières, où leur habitude de creuser des tunnels à travers des arbres pourris et tombés aide à la décomposition du bois mort. Mais si les mêmes fourmis commencent à creuser des tunnels dans le bois tendre d'une maison, cela affaiblira les murs et causera des dommages importants qui peuvent coûter plusieurs milliers de dollars à réparer. Afin de vous éviter ces problèmes potentiellement coûteux, voici comment prévenir le développement de fourmis charpentières.

Remplacer le bois humide et en décomposition

Les fourmis charpentières n'attaquent pas le bois massif qui a une bonne intégrité structurelle, donc un moyen de s'en débarrasser est de retirer et de remplacer tout bois en décomposition où les fourmis creusent des tunnels. Si la colonie est dans vos murs, il s'agira d'exposer la charpente et d’effectuer les travaux de menuiserie nécessaires pour remplacer le bois endommagé. Toutes les zones où les tuyaux de plomberie passent à l'intérieur des murs sont des endroits à examiner, car l'humidité condensée des conduites d'eau est une source majeure de dommages au bois.

Le processus, qui peut impliquer un entrepreneur professionnel, peut être une entreprise ardue si les dommages ont été importants. Il s'agit d'enlever les surfaces murales intérieures ou le revêtement extérieur (ou les deux) pour exposer la charpente en bois, puis de remplacer tous les éléments de charpente endommagés par l'humidité et les insectes par un nouveau bois structurellement sain.

Installez des appâts pour fourmis

Les infestations mineures de fourmis charpentières peuvent être traitées en utilisant bon nombre des mêmes stratégies utilisées avec d'autres espèces de fourmis. La méthode de contrôle des fourmis la plus populaire consiste à utiliser des appâts. Les appâts pour fourmis fonctionnent en associant une substance sucrée à une substance toxique pour les fourmis, comme le borax. Les fourmis ouvrières ramènent la nourriture contenant du borax vers la colonie cachée à l'intérieur du bois endommagé, où elle est mangée par d'autres fourmis. Sur une période de plusieurs semaines, une colonie entière peut être tuée de cette manière

N'encouragez pas les fourmis charpentières à entrer chez vous

Les fourmis charpentières sont grosses par rapport aux autres fourmis, mais ce sont toujours des fourmis et peuvent donc facilement entrer dans votre maison par les joints des cadres, les fissures dans les fondations ou les espaces sous les portes. Pour éviter les tracas et les dépenses liés à l'élimination d'une infestation de fourmis charpentières, prenez les mesures suivantes pour les décourager de construire un nid dans ou autour de votre maison.