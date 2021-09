La FSBE lance sa campagne annuelle de financement

La Fondation Santé Beauce-Etchemin vient de lancer sa campagne annuelle de financement dans le but d'acquérir plus d'une cinquantaine d'équipements médicaux, dont une tour endoscopique à l’Hôpital de Saint-Georges, et divers appareils destinés aux CHSLD de la Beauce.

« Plusieurs besoins pressants ont été identifiés au bloc opératoire, à l’urgence, en dialyse, en dermatologie, en chirurgie, aux consultations externes, en urologie, en pédopsychiatrie, en radiologie sans oublier nos centres d’hébergement. En 2021-2022, ils totalisent plus de 615 000 $. Voilà pourquoi nous espérons atteindre, voire dépasser notre objectif de 450 000 $ », a dit la présidente de la FSBE, Manon Veilleux, par voie de communiqué de presse.

La tour endoscopique revêt une importance capitale, ont aussi expliqué Dre Genevieve Dion, chirurgienne, et Jonathan Simard, gestionnaire au centre hospitalier de Saint-Georges.

« Entre les mains des spécialistes, cet équipement médical à la fine pointe de la technologie répondra aux besoins des patients que nous examinons dans de multiples secteurs tels la chirurgie, l’ORL, la pneumologie, la gastro-entérologie, l’urologie. Cette nouvelle tour nous permettra de dépister des cancers et, ultimement, de sauver des vies », de signaler Dre Dion.

Pour sa part, M. Simard estime que l’ajout de cet appareil favorisera une organisation efficace du travail et ce, à l’heure où le personnel infirmier est rare et précieux, où les listes d’attentes se sont allongées en raison de la pandémie, et où le vieillissement de la population est aussi un réel défi dans le secteur de la santé.

Une action qui redonne

Donner, sans ne rien attendre, est un geste d’amour, rappelle la directrice générale de la Fondation, Luce Dallaire

« Donner c’est agir. Agir en aidant les patients à l’Hôpital, les résidents en CHSLD, les malades en soins à domicile. C’est soutenir, via l’achat d’équipements médicaux, les professionnels et le personnel de la santé. Des ressources humaines rares et précieuses. C’est favoriser, chez nous et maintenant, l’accessibilité à des soins et des services de santé de qualité. C’est prendre soin de vous, de vos proches, des gens que vous aimez. Oui, donner c’est aimer. »

Il est possible de donner en ligne au www.fondationsantebe.com, en cliquant dans la section « Faire un don ». Vous pouvez également vous présenter au bureau de la fondation situé à l’Hôpital de Saint-Georges ou alors acheminer votre chèque par la poste au 1515, 17e rue, Ville de Saint-Georges, G5Y 4T8.