COVID-19 : 48 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Encore 48 nouveaux cas positifs à la COVID-19 ont été confirmés aujourd'hui en Chaudière-Appalaches dans le bilan publié par la Direction de la santé publique régionale.

Cela porte le total cumulatif à 20 270 personnes infectées sur le territoire depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations demeurent à huit dont deux personnes aux soins intensifs (-1).

Le nombre de cas actifs a légèrement augmenté de neuf (322) et aucun nouveau décès n'est enregistré.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches demande aussi d'éviter, dans la mesure du possible, de se rendre à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis en raison d'un achalandage important.

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, font état de :

- 683 nouveaux cas, pour un total de 404 974 personnes infectées;

- 387 185 personnes rétablies;

- Cinq (5) nouveaux décès, pour un total de 11 340;

- 280 hospitalisations, soit une augmentation de six (6) par rapport à la veille, soit 28 nouvelles entrées et 22 nouvelles sorties;

- 91 personnes aux soins intensifs, soit une augmentation de cinq (5) par rapport à la veille, 11 nouvelles entrées et six (6) nouvelles sorties;

- 31 996 prélèvements réalisés le 20 septembre.

Quant à la vaccination, 11 498 doses administrées s'ajoutent, soit 10 645 dans les dernières 24 heures et 853 avant le 21 septembre, pour un total de 12 782 475 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 172 493 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 12 954 968 doses reçues par les Québécois.