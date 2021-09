COVID-19 : 50 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches

Ce sont 50 nouveaux cas positifs à la COVID-19 qui ont été confirmés aujourd'hui en Chaudière-Appalaches dans le bilan publié par la Direction de la santé publique régionale.

Cela porte le total cumulatif à 20 320 personnes infectées sur le territoire depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations sont passées de huit à 11 avec toujours deux personnes aux soins intensifs.

Le nombre de cas actifs a augmenté de 13 (335) et aucun nouveau décès n'est enregistré.

Pour l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, font état de :

- 754 nouveaux cas, pour un total de 405 728 personnes infectées;

- 387 863 personnes rétablies;

- Sept (7) nouveaux décès, pour un total de 11 347 décès;

- 283 hospitalisations, soit une augmentation de trois par rapport à la veille avec 32 nouvelles entrées et 29 nouvelles sorties;

- 90 personnes aux soins intensifs, soit une diminution d'une par rapport à la veille, soit six nouvelles entrées et sept nouvelles sorties;

- 33 812 prélèvements réalisés le 21 septembre.

Quant à la vaccination, 16 588 doses administrées s'ajoutent, soit 15 576 dans les dernières 24 heures et 1 012 avant le 22 septembre, pour un total de 12 799 063 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 174 876 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 12 973 939 doses reçues par les Québécois.