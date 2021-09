COVID-19 en Chaudière-Appalaches: la Santé publique régionale lance un cri d'alarme

L'augmentation des cas et des hospitalisations en Chaudière-Appalaches, liés à la COVID-19, en particulier dans Beauce-Etchemin, inquiète grandement la Direction régionale de santé publique.

Par voie de communiqué de presse émis aujourd'hui, le CISSS de Chaudière-Appalaches a précisé que sur les 20 hospitalisations en cours dans la région, neuf sont à l’Hôpital de Thetford Mines, 10 à l’Hôpital de Saint-Georges et une à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

Le virus circule et le nombre de cas est à la hausse particulièrement dans les MRC des Appalaches, Etchemins, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan. Dans cette dernière, on comptait d'ailleurs hier le plus grand nombre de cas actifs avec 145.

Par ailleurs, 63 éclosions ont cours dans les milieux scolaires, les entreprises et depuis peu dans des résidences privées pour aînés.

Cette situation épidémiologique qui prévaut dans la région de la Chaudière-Appalaches et inquiète la Direction régionale de santé publique du CISSS de Chaudière-Appalaches qui lance un appel à la mobilisation auprès des citoyens.

La directrice régionale de santé publique, Dre Liliana Romero, est inquiète de cette situation épidémiologique qui prévaut dans la région et de l’augmentation constante des nouveaux cas, mais également des hospitalisations. « Nous avons eu 335 nouveaux cas la semaine dernière et 298 la semaine précédente. Les cas augmentent et génèrent des hospitalisations. Ces lits sont donc occupés par des personnes atteintes de la COVID et ne sont pas disponibles pour ceux qui, par exemple, ont besoin d’une chirurgie ou de soins aigus », s'est-elle exprimée dans le communiqué de presse émis aujourd'hui tout en lançant un appel à la mobilisation auprès des citoyens.

Elle a rappelé qu'étant donné l’augmentation des cas constatée chez les 70 ans et plus, particulièrement dans les résidences privées pour aînés, une nouvelle directive a été émise, il y a quelques jours, afin que le port du masque soit obligatoire dans les aires de circulation et les aires communes dans les quatre mêmes MRC.

De plus, l’augmentation des cas et des éclosions en milieu scolaire a fait en sorte que le port du masque est maintenant exigé dans les écoles de quatre MRC. « L’objectif est de protéger les enfants et d’éviter de fermer des classes entières car, pour le moment, les 11 ans et moins ne sont pas admissibles à la vaccination », a signalé Dre Romero.

Aussi, tout l'automne, des activités de vaccination mobile sans rendez-vous se poursuivront dans des municipalités, en entreprises et lors d’activités publiques.

Les services de dépistage sont toujours disponibles pour les personnes qui ont eu un contact avec un cas confirmé ainsi que pour les personnes qui ont des symptômes d’allure grippale ou des symptômes de la COVID-19 comme la toux, la fièvre, la perte de l’odorat et du goût, etc.

« Même vacciné, c’est important de se faire dépister et de continuer à se protéger » a conclu la directrice régionale de la santé publique.