Lancement de la campagne Centraide 2021

L'organisme Centraide vient de lancer aujourd'hui sa campagne de collecte de fonds annuelle.

Jusqu’à la fin décembre 2021, les Québécois et Québécoises sont invité.es à joindre le mouvement afin de recueillir des dons qui serviront à améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulnérables.

Selon un récent sondage Léger, la crise de la COVID-19 a conscientisé la population à la présence d’inégalités sociales au Québec. En effet, trois répondant.es sur quatre considèrent que les inégalités entre les riches et les pauvres se sont accentuées depuis le début de la pandémie. Et la moitié des personnes sondées affirment que la pandémie les a sensibilités à des réalités dont ils n’avaient pas ou peu conscience.

Malgré cette conscientisation, les répondant.es sous-estiment l’importance de la pauvreté au Québec.

Faits saillants du sondage :

- Plus de 70 % des répondant.es croient que la situation de la pauvreté au Québec s’est détériorée et que les inégalités entre les riches et les pauvres se sont accentuées depuis le début de la pandémie.

- Trente-sept pour cent (37 %) des répondants évaluent que moins de 500 000 personnes vivent sous le seuil de la pauvreté. La réalité est tout autre : le Québec compte près de 1,2 million de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, dont environ 800 000 qui ne parviennent pas à combler leurs besoins de base.

- Plus d’un.e répondant.e sur cinq affirme s’être retrouvé.e dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité en raison de la pandémie. Il s’agit du tiers chez les 18 à 34 ans.

Aux yeux des répondant.es, la principale action permettant d’agir sur la pauvreté serait la mise en place de programmes pour la création de logements abordables (60 %). S’ensuivent l’augmentation du salaire minimum (50 %), la révision des paliers d’imposition (49 %) et l’élaboration d’un réel projet social misant sur la lutte à la pauvreté (46 %).

Ce sondage Léger, commandé par les Centraide du Québec, a été réalisé auprès de 1005 répondants du 13 au 15 août 2021 inclusivement. La marge d’erreur maximale du sondage est de 3,1 %, 19 fois sur 20

Ne laissons personne derrière

Cet automne, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches invite à ne laisser personne derrière. Parce que choisir une cause, c’est en laisser tellement d’autres derrière. En donnant à Centraide, 215 organismes sont soutenus par le biais d’un seul don.

« Après plus de 18 mois de pandémie, Centraide continue d’être là pour soutenir les organismes communautaires, dont le rôle est plus essentiel que jamais. La crise a assurément permis de démontrer leur impact dans nos communautés, mais ces organismes étaient pertinents bien avant la pandémie, et ils continueront de l'être quand la crise sera derrière nous », rappelle Isabelle Genest, présidente-directrice générale de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.

Mme Genest mènera cette campagne de collecte de fonds aux côtés de quatre coprésident.es de campagne qui sont bien ancré.es dans leur communauté : Alain Chandonnet, président-directeur général de l’INO, Olga Farman, associée directrice au bureau de Québec de Norton Rose Fulbright, Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance, et Jean St-Gelais, président du conseil d’administration de Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance.

Pour joindre le mouvement en faisant un don : centraide-quebec.com/faire-un-don

Nomination d’Annie Gaudreault

À l’occasion de son lancement de campagne, Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent annonce la nomination de Me Annie Gaudreault à titre de présidente de son conseil d’administration.

Me Gaudreault est actuellement directrice de la Direction des affaires juridiques et du secrétariat corporatif de la Ville de Lévis. Membre du Barreau depuis 1997, elle est également détentrice d’une maîtrise en administration publique de l’École nationale d’administration publique et d’un baccalauréat en droit de l’Université Laval.

Administratrice engagée au conseil d’administration de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent depuis 2017, Me Annie Gaudreault a d’abord occupé le poste de vice-présidence avant d’être nommé à la présidence le 20 septembre.