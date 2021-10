Divers organismes locaux se partagent 51 000 $ de dons remis par Boa-Franc

L'entreprise Boa-Franc de Saint-Georges a procédé ce matin à la remise de 51 000 $ en dons, répartis à travers plusieurs organismes de la région.

Ainsi, la Croisée des Chemins, la Maison Catherine de Longpré, le Bercail, le Club Innerwheel et la Fondation Hôtel-Dieu de Montmagny ont reçu 4 200 $ chacun. Qui plus est, un chèque de 30 000 $ a été remis à Centraide Chaudière-Appalaches.

« Ce qui est important c'est de redonner à la communauté. Donner, ça n'appauvrit pas, au contraire ça enrichie parce que ça aide à préserver la paix sociale et c'est important pour nous », a confié Pierre Thabet, le président de Boa-Franc.

Habituellement, le manufacturier organise un tournoi de golf annuel des Partenaires et c'est à cette occasion qu'il peut amasser des dons. Cependant, pour la deuxième année consécutive, l'événement qui devait avoir lieu le 19 août dernier n'a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie. Par conséquent, cette somme a été recueillie grâce à la solidarité des différents partenaires qui se sont mobilisés lors d'une collecte spéciale.

« Ça aurait été la 24e édition. On a décidé de faire comme s’il avait eu lieu et les partenaires ont très bien répondu. C'est comme si on avait eu une année normale », de préciser Pierre Thabet.

Notons que l'an passé, lors de la première année sans le tournoi, l'entreprise avait récolté 46 250 $. Depuis 1998, ce sont 665 000 $ qui ont été versés à la communauté.

Sur la photo (de gauche à droite): Alexandre d'Auteuil-Auclair pour Centraide Chaudière-Appalaches, Cathy Fecteau, directrice générale à Le Bercail, Marie-Josée Gamache, directrice générale de la Maison Catherine de Longpré, Pierre Lacombe, président du conseil d'administration de Le Bercail, Pierre Thabet, président de Boa-Franc, Louise-Andrée Doyon, présidente du Club Innerwheel ainsi que Maryo Larouche de la Croisée des Chemins